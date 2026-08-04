Procès Apple-OpenAI : "Apple se trompe"

OpenAI sort de sa réserve. Face à la plainte d'Apple pour vol présumé de secrets industriels, l'entreprise a choisi une stratégie de communication aussi inhabituelle que risquée : publier sa défense et des documents internes pour convaincre l'opinion publique autant que la justice.

"Apple se trompe"

OpenAI a choisi une stratégie inhabituelle pour répondre à la plainte déposée par Apple en juillet dernier. Plutôt que de se contenter d'un communiqué juridique classique, l'entreprise a publié un long billet accompagné d'échanges de messages et d'e-mails bruts, invitant chacun à se faire sa propre opinion.



Le rappel des faits est utile. Apple accuse Tang Tan, aujourd'hui directeur du matériel chez OpenAI et ancien vice-président du design produit chez Apple, ainsi que Chang Liu, ancien ingénieur système, d'avoir organisé un pillage méthodique de secrets industriels au profit du projet de hardware d'OpenAI, celui-là même porté par Jony Ive avec io Products. Plus de 400 anciens salariés d'Apple travailleraient aujourd'hui pour son rival.



"Apple se trompe". L'entreprise ne nie pas frontalement les échanges entre Liu et ses anciens collègues, elle les publie tels quels, y compris des messages où Liu propose de continuer à transférer des fichiers depuis son compte iCloud après son départ. La défense repose plutôt sur un argument de procédure : ce sont d'anciens collègues d'Apple qui auraient sollicité Liu, et non l'inverse, ce qu'OpenAI présente comme un problème récurrent de gestion des accès chez le fabricant de l'iPhone.

La séquence des courriels entre les avocats est tout aussi révélatrice. OpenAI y montre qu'un cabinet mandaté par Apple avait envoyé un message à la mauvaise personne en confondant deux patronymes asiatiques, avant qu'un silence de cinq mois ne précède le dépôt de la plainte.



OpenAI mise sur une stratégie de transparence en communiquant publiquement sur cette affaire, une approche particulièrement rare dans un procès d'une telle ampleur. Apple, de son côté, ne s'exprimera probablement jamais de cette manière. Une chose semble toutefois certaine : la procédure pourrait s'étendre sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et OpenAI ne veut pas passer pour le grand méchant en attendant.



Au-delà de l'issue judiciaire, cette bataille de communication illustre une rivalité qui dépasse largement le terrain légal. Apple et OpenAI se disputent désormais autant les talents que l'opinion publique, dans un contexte où le fabricant californien tente de préserver son avance sur le matériel grand public face à une concurrence agressive venue de l'intelligence artificielle.