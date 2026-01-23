Pourquoi l'app Météo d'Apple se trompe souvent sur la neige

Alors qu'une violente tempête de neige s'abat sur une grande partie des États-Unis ce week-end, l'application Météo d'Apple se retrouve dans la tourmente. De nombreux utilisateurs d'iPhone ont constaté des prévisions complètement déconnectées de la réalité, affichant parfois plus de 75 centimètres de neige là où les services météorologiques nationaux en annonçaient trois fois moins. Cette situation met en lumière les limites d'une approche purement algorithmique face à la complexité de la météorologie.

Quand l'IA rencontre ses limites

Le cœur du problème réside dans la méthode utilisée par Apple. Contrairement à un prévisionniste professionnel qui analyse plusieurs modèles météorologiques, consulte les bulletins du service national et s'appuie sur son expertise pour affiner ses prédictions, l'application Météo d'Apple ingère simplement des données brutes et les présente sans contexte. Le résultat peut être spectaculaire : mercredi matin, l'app prédisait jusqu'à 43 centimètres de neige sur New York pour dimanche, avant de revoir ce chiffre à la baisse quelques heures plus tard.

Marc Weinberg, météorologue pour la chaîne WDRB au Kentucky, n'a pas mâché ses mots sur les réseaux sociaux :

Je pense que 95% de la communauté météorologique serait ravie si l'application Météo d'Apple disparaissait. Cette app est un désastre pour notre secteur.

Un constat sévère qui s'explique par la propension de l'application à afficher des prévisions d'accumulation de neige jusqu'à dix jours à l'avance, alors que les modèles météorologiques ne peuvent prédire avec précision les détails d'un système à si long terme.

Des alternatives plus fiables

Apple indique pourtant utiliser des sources reconnues comme le National Weather Service, The Weather Channel et la NOAA. Mais comme l'explique le New York Times, l'application se contente souvent d'un seul modèle de prévision au lieu de croiser plusieurs sources comme le font les professionnels. Pour obtenir des prévisions plus précises, mieux vaut se tourner vers les applications de vos stations météo locales comme Météo France ou des services spécialisés comme Carrot Weather, qui permet de choisir entre différentes sources de données.

Cette polémique rappelle que la météorologie reste un domaine où l'expertise humaine et l'analyse contextuelle demeurent irremplaçables, même à l'ère de l'intelligence artificielle et des algorithmes sophistiqués.