Carrot Weather propose plusieurs personnalités avec ChatGPT

L'impertinente Carrot Weather fait un bond en avant avec le passage à la version 5.10.



Vous pouvez désormais discuter avec l'IA de Carrot grâce à l'intégration avec le célèbre chatbot ChatGPT. Et pour rendre les conversations encore plus savoureuses, vous pouvez affiner la personnalité de Carrot. Vous avez le choix entre un personnage serviable, sarcastique, agacé ou même un gangster des années 1920. Oui, l'humour de cette application unique est plus que jamais présente.

CARROT Weather à fond sur l'IA

Comme le chatbot est alimenté par ChatGPT, vous pouvez demander presque n'importe quoi et obtenir une réponse précise. Pour se démarquer, le développeur a eu l'excellente idée de définir différentes personnalités qui offrent une autre dimension.



Le nombre de messages gratuits est limité. Vous pouvez acheter des messages supplémentaires en utilisant la boîte à astuces de l'application et un certain nombre d'options. Le prix commence à 0,99 € pour débloquer 50 messages supplémentaires et va jusqu'à un pourboire géant de 10,99 € pour 500 messages supplémentaires.

Les autres nouveautés

Une autre fonctionnalité supplémentaire est un radar étendu et de haute qualité pour la plupart des pays d'Europe ainsi que pour l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan.



Les alertes météo sont également disponibles dans la plupart des pays d'Europe dont la France, au Canada, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Vous pouvez surveiller plusieurs endroits et ajouter des alertes critiques et des filtres de mise en sourdine.

Les notifications de foudre ont également été étendues à l'Europe, à l'Amérique centrale et aux Caraïbes.



Aux États-Unis, les utilisateurs peuvent profiter de produits NEXRAD de niveau 3 supplémentaires, comme le mode d'accumulation Storm Total, qui permet de mieux suivre les phénomènes météorologiques violents. Ce mode vous permet de visualiser le radar avec une résolution beaucoup plus élevée et des rafraîchissements beaucoup plus rapides, ce qui est important lorsque vous essayez de voir la trajectoire d'orages violents.

Une app gratuite, mais...

Toute personne qui télécharge gratuitement l'application pourra trouver les conditions météorologiques sur un appareil iOS ou une Apple Watch, changer la personnalité de CARROT et rechercher des lieux secrets. L'accès à toutes les autres fonctionnalités nécessitera un abonnement.



Il existe trois niveaux d'abonnement qui permettent de débloquer une grande variété de fonctionnalités supplémentaires. Nous l'avions présentée et adoptée lors de sa sortie en 2015.

Télécharger l'app gratuite CARROT Weather: Alerts & Radar