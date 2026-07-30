Apple s’oppose fermement à la proposition britannique sur les règles de l’App Store

Apple a réagi officiellement à la consultation de l’autorité britannique de la concurrence (CMA). L’entreprise considère que les nouvelles règles proposées sur les paiements alternatifs dans l’App Store constituent une réglementation des prix et une ingérence excessive dans son modèle économique.

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Contexte de la proposition de la CMA

L’année dernière, la CMA a désigné Apple et Google comme ayant un « statut de marché stratégique » sur les plateformes mobiles au Royaume-Uni. Cela permet à l’autorité de leur imposer des règles spécifiques pour favoriser la concurrence.



La proposition actuelle vise à autoriser les développeurs d’applications à rediriger les utilisateurs vers des systèmes de paiement externes (steering). Apple et Google pourraient toujours facturer une commission sur ces transactions, mais celle-ci devrait être jugée « juste et raisonnable » et inférieure aux commissions actuelles de l’App Store.

La réponse ferme d’Apple

Dans sa soumission officielle, Apple critique fortement cette approche :

Elle donne à la CMA un rôle « hautement intrusif » dans la gestion de son activité.

Elle va au-delà de la promotion de la concurrence pour réguler directement les prix et les services sur lesquels Apple peut percevoir une commission.

Selon Apple, il n’existe aucune preuve que ces changements profiteraient réellement aux consommateurs britanniques.

L’entreprise met en avant son impact économique au Royaume-Uni : l’App Store a généré plus de 46,5 milliards de livres sterling de facturations et ventes en 2025, avec des commissions représentant moins de 3,5 % du total.

Apple estime que ces mesures pourraient freiner l’innovation et les investissements sur sa plateforme.

Position de la CMA

L’autorité de la concurrence rejette l’accusation de régulation des prix. Elle indique qu’elle ne fixera pas directement les frais, mais établira des principes pour s’assurer qu’ils restent « justes et raisonnables ». L’objectif affiché est de faire baisser les coûts pour les développeurs, qui pourraient ensuite répercuter les économies sur les clients ou les réinvestir dans leurs produits.

Quelles conséquences pour les clients ?

Cette bataille s’inscrit dans un mouvement plus large de régulation des magasins d’applications en Europe (via la DMA) et aux États-Unis. Au Royaume-Uni, les changements concerneront également Google. La CMA examine actuellement tous les retours avant de prendre une décision finale. Apple, de son côté, continue de défendre son modèle économique qui, selon elle, garantit sécurité, qualité et innovation.



L’issue de cette consultation pourrait influencer significativement le fonctionnement de l’App Store au Royaume-Uni dans les prochains mois. Dans le cas où Apple serait contrainte, ce seront bien évidemment les clients qui supporteront la décision, soit par une augmentation, soit par une restriction quelconque.