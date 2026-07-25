La faille boot ROM usbliter8 des puces A12 et A13 d’Apple déclenche un procès

Une vulnérabilité critique dans les puces Apple A12 et A13 a fait l’objet d’une divulgation publique en juin 2026, avant d’être rapidement retirée suite à une action en justice. Nous avions parlé de celle-ci il y a un mois, usbliter8, une faille boot ROM (ou SecureROM) qui permet une exécution de code arbitraire et ne peut être corrigée par aucune mise à jour iOS, car elle réside dans la mémoire en lecture seule gravée dans le silicium. Apple ne peut rien y faire.

Contexte de la découverte et de la publication

La société de recherche en cybersécurité Paradigm Shift a publié le 18 juin 2026 un article technique détaillé ainsi qu’un proof-of-concept sur l’exploit usbliter8. Celui-ci exploite un bug matériel dans le contrôleur USB combiné à une configuration spécifique des puces concernées. L’attaque nécessite un accès physique au dispositif en mode DFU et s’effectue en moins de deux secondes.

Appareils affectés par la faille

Les puces A12 et A13 équipent de nombreux appareils encore largement utilisés en 2026 :

iPhone : XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (2e génération)

iPad : Air (3e génération), mini (5e génération), (8e et 9e générations)

Autres : Certains modèles d’Apple Watch (Series 4/5, SE 1re gen), HomePod mini, et iPad Pro avec puces A12X/Z (support théorique)

Ces appareils, sortis entre 2018 et 2020, restent vulnérables à vie au niveau matériel.

Un exploit similaire à un projet interne de Magnet Forensics

Peu après la publication, Magnet Forensics (société canadienne connue pour ses outils de forensic comme GrayKey) a porté plainte le 7 juillet 2026 devant un tribunal fédéral de Géorgie. La firme accuse son ancien contractant Mario Del Gaudio et Paradigm Shift d’avoir divulgué des secrets commerciaux.

Del Gaudio aurait travaillé chez Magnet Forensics de novembre 2023 à novembre 2024 sur une capacité d’accès propriétaire interne nommée « MSG », exploitant la même vulnérabilité A12/A13 SecureROM. Magnet estime que l’exploit usbliter8 est substantiellement identique à ses travaux confidentiels.

Issue judiciaire et retrait du contenu

Le tribunal a accordé une injonction préliminaire. Paradigm Shift a dû retirer son article de blog et le code associé avant le 23 juillet 2026. La plainte inclut des demandes de dommages et intérêts ainsi que l’interdiction d’exploiter commercialement la technologie concernée.

Implications pour la sécurité

Cette affaire soulève des questions sur la propriété des recherches en sécurité : secrets commerciaux versus divulgation publique responsable. Pour les utilisateurs, la seule mitigation réelle reste le passage à des appareils plus récents (A14 et ultérieurs), où le problème a été corrigé. L’exploit, comme le célèbre checkm8 avant lui, intéresse particulièrement le milieu des investigations numériques et du jailbreak, bien que ce dernier soit devenu atone depuis quelques années à cause notamment des ajouts de personnalisation d’Apple.

Conclusion

La faille usbliter8 met en lumière la persistance des vulnérabilités matérielles dans les écosystèmes Apple et les tensions entre recherche ouverte et protection des actifs commerciaux. Les propriétaires d’iPhone 11 et modèles antérieurs concernés doivent rester vigilants face aux risques d’attaques physiques ciblées.