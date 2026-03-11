Guide iOS 26 : Installer SideStore et LiveContainer pour sideloader des apps sans jailbreak

Si vous avez déjà entendu parler d'AltStore ou de SideStore, préparez-vous à découvrir une combinaison encore plus puissante : SideStore intégré à LiveContainer (ou LC+SS pour les intimes). Ce duo permet d'installer des applications non officielles sur iOS 26 (y compris les versions 26.3 et 26.4) de manière gratuite et relativement simple. Malgré les restrictions renforcées par Apple en 2026, cette méthode reste fonctionnelle, avec des mises à jour régulières qui corrigent les bugs temporaires, comme ceux liés au rafraîchissement sur iOS 26.4. Le gros avantage ? Une fois l'installation initiale faite, plus besoin d'ordinateur - tout se gère directement sur votre iPhone ou iPad ! Et tout cela sans forcément être dans l'Union européenne, où le sideload est désormais officiel. Vous pouvez donc être en Asie, en Afrique, en Océanie ou en Amérique, cela fonctionne !

Comprendre SideStore : Le fork intelligent d'AltStore

SideStore, disponible sur sidestore.io, est une version communautaire améliorée d'AltStore. Voici ses points forts :

Indépendance vis-à-vis de l'ordinateur : Un PC ou Mac n'est requis que pour la configuration de départ ; ensuite, les mises à jour se font via Wi-Fi.

: Un PC ou Mac n'est requis que pour la configuration de départ ; ensuite, les mises à jour se font via Wi-Fi. Signature automatique : Utilisez simplement votre Apple ID gratuit pour signer les fichiers .ipa.

: Utilisez simplement votre Apple ID gratuit pour signer les fichiers .ipa. Support JIT intégré : Idéal pour les émulateurs et jeux nécessitant une accélération hardware, comme Dolphin ou PPSSPP.

: Idéal pour les émulateurs et jeux nécessitant une accélération hardware, comme Dolphin ou PPSSPP. Rafraîchissement via VPN : Un système ingénieux de VPN local permet de renouveler les apps sans connexion constante à un ordinateur.

: Un système ingénieux de VPN local permet de renouveler les apps sans connexion constante à un ordinateur. Limite d'apps : Par défaut, 3 apps actives (jusqu'à 10 avec les dernières optimisations Apple), mais c'est ici que LiveContainer entre en jeu pour contourner cela.

Cette outil est parfait pour les utilisateurs qui veulent personnaliser leur appareil sans payer pour un compte développeur.

LiveContainer : Le copain qui casse la limite

LiveContainer, sur Github, agit comme un "launcher" virtuel qui héberge plusieurs apps dans un seul espace :

Contourner les restrictions : Installez une unique app (LiveContainer), puis chargez autant de .ipa que vous voulez à l'intérieur – sans occuper les slots de signature limités.

Exécution isolée : Les apps fonctionnent comme des instances séparées, un peu comme des onglets dans un navigateur, sans apparaître sur l'écran d'accueil.

Version combinée LC+SS : Une édition spéciale intègre SideStore directement dans LiveContainer, facilitant la gestion des sources et des rafraîchissements.

Fonctionnalités avancées : Sur iOS 26, profitez du multitâche avec split-view et fenêtres redimensionnables, surtout sur iPad.

C'est une solution astucieuse pour étendre les capacités de sideloading sans jailbreak.

Ce qu'il faut savoir avant de vous lancer

Pour une installation fluide sur iOS 26.x (compatible dès iOS 15, mais optimisé pour les versions récentes) :

Un iPhone ou iPad sous iOS 26 ou supérieur.

Un ordinateur Windows ou Mac pour l'étape initiale uniquement.

Un Apple ID standard (gratuit, pas le compte dev à 99 €/an).

L'outil iLoader (téléchargeable sur iloader.site) pour automatiser le pairing et l'installation.

Le fichier .ipa de LiveContainer + SideStore : Version stable : Téléchargez ici. Version nightly (recommandée pour iOS 26.4+ en cas de bugs) : Téléchargez la nightly.



Assurez-vous que votre appareil est prêt : activez un code d'accès, désactivez temporairement "Trouver mon iPhone" si nécessaire, et activez le mode développeur dans Réglages > Confidentialité & Sécurité.

Étapes d'installation détaillées

Préparation de l'appareil : Allez dans Réglages pour activer le mode développeur et définir un code. Cela évite les erreurs courantes lors du pairing. Installation d'iLoader : Téléchargez et lancez iLoader sur votre Mac/PC. Connectez votre iPhone via USB – l'outil détectera automatiquement l'appareil et générera le fichier de pairing (basé sur l'UDID). Choix et installation : Dans iLoader, sélectionnez "Install LiveContainer + SideStore" (stable ou nightly). Laissez l'outil faire le travail ; cela prend généralement 2 à 5 minutes. Si ça bloque, relancez ou "spammez" le bouton d'installation. Première ouverture sur iPhone : Une fois l'icône de LiveContainer apparue, ouvrez l'app. Elle lancera SideStore intégré : connectez-vous avec votre Apple ID, acceptez les profils de confiance dans Réglages > Général > Gestion des profils & Appareil. Configuration du VPN : Installez un VPN local pour le rafraîchissement automatique. Options stables en 2026 : LocalDevVPN : Simple et fiable pour iOS 26 ; téléchargez le .ipa via SideStore ou sur l'App Store.

StikDebug : Excellent pour le JIT, disponible via GitHub ou AltStore PAL (EU). Évitez StosVPN, obsolète et instable. Activez-le avant tout rafraîchissement ou installation.

Utilisation au quotidien et astuces

Chargement d'apps : Dans LiveContainer, allez dans "Apps" ou "Import" pour ajouter vos .ipa (comme YouTube++ ou Spotify++). Elles s'exécutent directement dans le conteneur, libérant vos slots.

: Dans LiveContainer, allez dans "Apps" ou "Import" pour ajouter vos .ipa (comme YouTube++ ou Spotify++). Elles s'exécutent directement dans le conteneur, libérant vos slots. Rafraîchissement : Avec le VPN activé, ouvrez SideStore dans LC et rafraîchissez manuellement. Configurez un raccourci iOS pour l'automatiser (disponibles sur Reddit r/LiveContainer, mis à jour en 2026).

: Avec le VPN activé, ouvrez SideStore dans LC et rafraîchissez manuellement. Configurez un raccourci iOS pour l'automatiser (disponibles sur Reddit r/LiveContainer, mis à jour en 2026). Activation JIT : Pour les émulateurs, importez le certificat via SideStore et activez-le dans les paramètres de l'app dans LC.

Problèmes courants et solutions

Installation coincée : Redémarrez l'iPhone et relancez iLoader, ou passez à la nightly 3.7.0+ pour compatibilité iOS 26.4.

: Redémarrez l'iPhone et relancez iLoader, ou passez à la nightly 3.7.0+ pour compatibilité iOS 26.4. Rafraîchissement échoué : Assurez-vous que le VPN est ON ; testez manuel avant auto.

: Assurez-vous que le VPN est ON ; testez manuel avant auto. Apps grises : Rafraîchissez avec VPN, ou vérifiez les profils de confiance.

: Rafraîchissez avec VPN, ou vérifiez les profils de confiance. Pas de notifications push : Limitation de LC ; placez les apps essentielles hors conteneur (vous avez encore 2 slots libres).

: Limitation de LC ; placez les apps essentielles hors conteneur (vous avez encore 2 slots libres). Bugs sur iOS 26.4+ : La nightly LC 3.6.65+ corrige les problèmes de février/mars 2026.

Une solution vraiment gratuite ?

Absolument, si vous aimez expérimenter et économiser : c'est gratuit, avec juste 5-10 minutes de maintenance par semaine. Pour les émulateurs ou apps modifiées, c'est idéal sans jailbreak. Le jailbreak est d'ailleurs complètement mort pour les versions récentes d'iOS, dont iOS 26. Apple a ouvert son système à la personnalisation et au sideloading, ce n'est plus la peine.



Cependant, si vous préférez la simplicité, optez pour des services comme builds.io (environ 20-30 €/an) avec renouvellement automatique et sans VPN.

Comparaison SideStore vs AltStore en 2026 : Quelle est la meilleure option pour le sideloading ?

SideStore est un fork communautaire open-source d'AltStore (développé à partir du code original d'AltStore), conçu pour corriger les principaux inconvénients d'AltStore tout en gardant une interface très similaire. Voici un comparatif détaillé :

- SideStore (2026) AltStore (2026) Avis Besoin d'ordinateur Seulement pour l'installation initiale (via iLoader ou pairing file) Requis pour l'installation ET pour chaque refresh (AltServer sur PC/Mac, même en Wi-Fi) SideStore – Vraiment untethered après setup Méthode de refresh Via VPN local intégré (LocalDevVPN, StikDebug, etc.) – automatique ou manuel sur l'iPhone Via AltServer en Wi-Fi (ordinateur doit être sur le même réseau) SideStore – Plus indépendant et flexible Limite d'apps signées 3 (ou jusqu'à 10 avec optimisations Apple récentes) – contourne facilement avec LiveContainer 3 (ou illimité avec compte dev payant 99 €/an) SideStore + LC pour gratuit illimité Support JIT Intégré nativement (excellent pour émulateurs comme Dolphin, PPSSPP) Présent, mais parfois moins stable sur versions récentes sans tweaks SideStore – Plus fiable en 2026 pour gaming/émulation Compatibilité iOS 26 Optimisé (nightly builds fixent les bugs 26.3/26.4 rapidement) Compatible, mais refresh Wi-Fi plus capricieux sur 26.4+ Égalité – les deux marchent, SideStore plus à jour communautairement Interface & facilité Presque identique à AltStore (pas besoin d'apprendre) Très intuitive, pages d'apps détaillées et sécurisées AltStore pour les débutants absolus Sources & communauté Sources AltStore compatibles + repos SideStore dédiés Sources officielles + communauté plus large historiquement Égalité – SideStore grandit vite en 2026 Stabilité globale Très bonne avec nightly ; quelques bugs refresh VPN occasionnels Plus "officielle", moins de surprises mais dépend de l'ordinateur AltStore car zéro maintenance Idéal pour Utilisateurs avancés, zéro PC après setup, combo avec LiveContainer Débutants, ceux qui ont déjà un Mac/PC toujours allumé SideStore pour la liberté totale



PS : Utilisez-le de manière responsable pour des apps open-source ou de test. Il fonctionne depuis iOS 15 à iOS 26.