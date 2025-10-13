DolphiniOS 5.0 apporte l'émulation GameCube et Wii sur iOS 26

DolphiniOS est un émulateur puissant qui permet de jouer aux jeux Nintendo GameCube et Wii sur votre iPhone et iPad. Cette version adaptée de l'émulateur Dolphin, conçue spécifiquement pour iOS et iPadOS, est compatible avec toutes les versions d'iOS à partir de la 14.0 et ne nécessite plus de jailbreak depuis iOS 17.4 qui a ouvert officiellement le sideloading, du moins en Europe pour le moment. Que vous souhaitiez redécouvrir des classiques ou explorer de nouveaux titres, DolphiniOS offre une expérience de jeu fluide sur votre appareil mobile.

Quoi de neuf dans la version bêta de DolphiniOS ?

La dernière version bêta 5.0.0b1 de DolphiniOS introduit des mises à jour importantes, assurant la compatibilité avec iOS 26 et améliorant les performances. Voici les nouveautés :

Compatibilité avec iOS 26

La mise à jour iOS 26 d'Apple a introduit des modifications bloquant les anciens activateurs JIT (Just-In-Time). Pour y remédier, DolphiniOS utilise désormais une nouvelle méthode fournie par StikDebug (version 2.3.0 ou ultérieure requise) pour activer le JIT sur iOS 26. Les autres activateurs JIT ne sont plus pris en charge. De plus, l'application adopte le design élégant Liquid Glass introduit dans iOS 26 pour une apparence moderne.

Nouvelles icônes Liquid Glass

Grâce à Kongolabongo, DolphiniOS arbore désormais de superbes nouvelles icônes Liquid Glass, en harmonie avec l'esthétique d'iOS 26. On les trouve en jaune ou en bleu.

Mise à jour du noyau

Le noyau Dolphin a été mis à jour vers la version 2509, apportant des améliorations de performances telles que l'overclock VBI pour optimiser le gameplay en mode No JIT. Les contributions de TellowKrinkle ont encore amélioré la vitesse du mode No JIT. Notez que les états de sauvegarde des versions bêta précédentes ne sont pas compatibles avec cette mise à jour, mais les cartes mémoire GameCube et les fichiers de sauvegarde Wii en jeu restent intacts.

Numéro de version

Pour éviter toute confusion avec les versions issues des forks de DolphiniOS, le numéro de version a été mis à jour à 5.0.0.



Pour une liste complète des ajouts et corrections de bugs, consultez le suivi des problèmes sur GitHub.

Comment installer la bêta de DolphiniOS 5

Pour commencer avec la bêta de DolphiniOS, suivez ces étapes pour charger l'application via SideStore ou AltStore Classic (note : AltStore PAL n'est pas compatible).

Ouvrez l'application SideStore ou AltStore Classic et allez dans l'onglet Parcourir. Appuyez sur Sources dans le coin supérieur droit. Appuyez sur le bouton Ajouter à côté de "OatmealDome's AltStore Source." Lorsque l'invite apparaît, appuyez sur Ajouter la source. Appuyez sur Terminé dans le coin supérieur droit. Faites défiler jusqu'à DolphiniOS (Public Beta) et appuyez sur Gratuit pour lancer l'installation.

Pour plus d'informations sur l'installation de SideStore, visitez le site officiel. Et notre article pour en savoir plus sur AltStore Classic.

Comment ajouter des jeux ?

Depuis Safari mobile , recherchez la rom du jeu que vous désirez.

, recherchez la rom du jeu que vous désirez. Téléchargez la ROM, puis cliquez dessus pour ouvrir l'application Fichiers.

Dézipper l'archive si besoin en cliquant dessus.

(Optionnel) Déplacez la rom dans un autre dossier comme par exemple « DolphiniOS ».

Ouvrez l’app DolphiniOS .

. Sélectionnez le bouton "+" en haut à droite.

en haut à droite. Dans la fenêtre Fichiers , ouvrez la ROM que vous venez de télécharger.

, ouvrez la ROM que vous venez de télécharger. Vous pouvez désormais lancer votre jeu !

Rappelons que vous devez posséder le jeu en question à la maison pour rester dans la loi.

Vous aimez les émulateurs ? Donnez-nous votre avis sur ce nouveau DolphiniOS !