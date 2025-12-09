Le développeur d'ICEBlock intente un procès au gouvernement pour pression sur Apple

Défiant directement le Premier Amendement, le développeur Joshua Aaron, basé au Texas, a intenté une action en justice fédérale contre des hauts responsables de l'administration Trump, les accusant d'avoir contraint Apple à retirer son application populaire ICEBlock de l'App Store en octobre 2025. La plainte, déposée le 8 décembre au Tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia, vise la réintégration de l'app et une injonction contre toute ingérence gouvernementale future, arguant que le signalement anonyme de sightings publics d'agents de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) est une parole protégée.

Restriction de liberté ou protection des policiers ?

ICEBlock, lancée en avril 2025, permettait aux utilisateurs d'iPhone de crowdsourcer des alertes en temps réel sur les activités de l'ICE, accumulant plus d'un million de téléchargements, utile notamment pour ceux qui veulent échapper à la nouvelle politique d'immigration américaine qui fait la chasse aux personnes en situation irrégulière. Les utilisateurs l'ayant téléchargée avant le retrait peuvent encore y accéder, mais Aaron avertit que sans mises à jour, elle risque de devenir obsolète. Il compare l'app aux outils de navigation comme Waze signalant la présence policière, insistant sur sa promotion de la sensibilisation communautaire, non du préjudice.

La plainte vise l'avocat général Pam Bondi, la secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem, l'Acting Director de l'ICE Todd Lyons, le Border Czar de la Maison Blanche Tom Homan, et d'autres officiels non nommés. Preuve centrale : la déclaration d'octobre de Bondi à Fox News :

Nous avons contacté Apple aujourd'hui pour exiger qu'ils retirent l'app ICEBlock de leur App Store – et Apple l'a fait.

Aaron allègue que cette « admission de coercition » a violé ses droits en supprimant une activité expressive – le partage d'informations publiques observables – et en refroidissant les plateformes tech pour soutenir des outils similaires.

Apple a invoqué la régle 1.1.1 de l'App Store (contenu objectionable posant des risques de sécurité pour les forces de l'ordre) dans son avis de retrait, basé sur des demandes des forces de l'ordre. Malgré cela, Aaron la voit comme victime de pressions indûes. Google a suivi en retirant des apps similaires de son Play Store, bien qu'ICEBlock soit exclusive iOS en raison des limitations d'anonymat sur Android.

Des experts en libertés civiles, comme Helen Norton de l'Université de Chicago, notent que l'affaire repose sur la preuve de coercition plutôt que de simple persuasion – le gouvernement ne peut menacer les plateformes mais peut souligner les risques. Les défenseurs des migrants sont divisés sur l'efficacité de l'app, mais tous dénoncent la suppression comme écho de tactiques autoritaires, telles que la pression chinoise de 2019 pour retirer une app de suivi des policiers à Hong Kong.