Waze lance 12 icônes pour différencier les radars (mais pas en France)

L'application de navigation Waze dévoile une mise à jour majeure avec l'introduction de 12 icônes distinctes pour identifier précisément chaque type de radar. Une fonctionnalité très attendue qui permettrait aux conducteurs de mieux anticiper les contrôles routiers, mais qui reste inaccessible aux utilisateurs français en raison de contraintes réglementaires.

Une différenciation détaillée des contrôles routiers

Waze propose désormais de distinguer avec précision les différents types de surveillance routière grâce à des icônes spécifiques. Les utilisateurs peuvent identifier les radars de vitesse, les caméras de feu rouge, les contrôles de stop, les radars mobiles de police, ou encore les dispositifs de surveillance des voies de covoiturage et de bus. L'application va même plus loin en signalant les radars anti-téléphone, sonores, de distance de sécurité et de ceinture de sécurité.

Cette évolution représente une amélioration significative par rapport aux signalements génériques habituels. Les conducteurs peuvent ainsi adapter leur comportement en fonction du type de contrôle qu'ils s'apprêtent à rencontrer, une approche plus ciblée que les alertes classiques.

La France exclue pour des raisons légales

Malheureusement, les automobilistes français ne bénéficieront pas de cette nouveauté. Le décret de 2012 modifiant l'article R413-15 du Code de la route interdit formellement d'indiquer la position exacte des radars, leur type ou leur fonctionnement. Seules les "zones de danger" restent autorisées sur le territoire français.

Cette restriction contraste fortement avec la situation dans d'autres pays européens comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, où Google Maps et Apple Plans affichent librement les radars. Les utilisateurs français de Waze contournent cette limitation en signalant des "contrôles policiers" fictifs pour marquer l'emplacement des radars fixes, illustrant l'inadéquation entre les besoins des conducteurs et le cadre réglementaire actuel.

Tandis qu'Apple développe constamment les fonctionnalités de Plans et que Google enrichit Maps, Waze reste bridé en France par une approche privilégiant la surprise plutôt que la prévention, laissant les automobilistes français dans l'expectative face à ces innovations pourtant accessibles à leurs voisins européens.



Source

