Tim Cook et John Ternus évoquent la transition et leurs séries préférées

Apple prépare activement le changement de direction le plus important de ces dernières années. Dans une interview accordée à Deadline à l’occasion de la première mondiale de la saison 4 de Ted Lasso, l’actuel PDG Tim Cook et son successeur John Ternus ont partagé leurs impressions sur cette transition historique, l’avenir d’Apple TV+ et leurs séries préférées.

Une transition « au-delà des attentes »

Tim Cook, qui restera impliqué chez Apple après 15 ans à la tête de l’entreprise, s’est montré très positif :

Je ressens une immense gratitude d’avoir été PDG d’Apple pendant 15 ans. Travailler avec toutes ces personnes extraordinaires est un privilège d’une vie.

Concernant le déroulement de la passation de pouvoir, il a ajouté :

C’est incroyablement bien. John est la personne parfaite pour ce rôle. Tout se passe à merveille, que ce soit du côté des employés ou des investisseurs.

John Ternus, qui rejoignait Apple il y a 25 ans, a exprimé son enthousiasme :

C’est une opportunité incroyable ! J’aime profondément Apple, et avoir cette chance est indescriptible.

La transition officielle aura lieu le 1er septembre 2026.

Que fera John Ternus en premier en tant que CEO ?

Lorsque Deadline lui a demandé quels seraient ses premiers gestes une fois PDG, John Ternus a répondu avec humour :

Vous devrez attendre pour le voir.

Il a toutefois salué le travail réalisé par Eddy Cue et son équipe sur Apple TV+, sans annoncer de grands changements immédiats :

Je suis vraiment excité par l’élan que nous avons. Il y a tellement de contenus excellents sur Apple TV+. C’est le moment idéal pour maintenir et amplifier cette dynamique.

Apple TV+ : momentum fort et séries du moment

Justement, les deux dirigeants ont évoqué leurs séries préférentes sur la plateforme :

John Ternus regarde actuellement Silo et Lucky.

Tim Cook a mentionné Widow’s Bay, Pluribus et Silo.

La saison 4 de Ted Lasso arrive le 5 août 2026 sur Apple TV+. Les deux hommes ont assisté à la première mondiale à Los Angeles, portant des costumes assortis ornés de l’épingle « Believe » emblématique de la série. Tim Cook a également confirmé avec humour qu’il regarderait la nouvelle saison sur Apple Vision Pro, comme il l’avait fait pour la saison 3 :

Oh oui, bien sûr ! Et en étant allongé, il n’y a rien de tel.

Un avenir prometteur pour Apple

Cette interview rare à deux voix montre une transition sereine et bien préparée au sommet d’Apple. John Ternus, longtemps considéré comme le dauphin naturel, arrive avec une profonde connaissance de l’entreprise et un enthousiasme communicatif. Maintenant, on attend de voir ce que nous prépare le nouveau patron, d'autant qu'il a juré qu'il misait sur la qualité plutôt que la quantité, soit la même philosophie que feu Steve Jobs.