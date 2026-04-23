Tim Cook revient sur ses succès et ses erreurs lors d’un meeting avec John Ternus

À la suite de l’annonce officielle du changement de direction chez Apple, un town hall organisé au Steve Jobs Theater a permis à Tim Cook et à son successeur désigné, John Ternus, d’échanger avec les équipes sur l’avenir de l’entreprise et de revenir sur des moments clés de ces dernières années. Vous allez être probablement surpris d'apprendre sa première grande erreur.

Apple Maps : « ma première grande erreur »

Lors de cette prise de parole, Tim Cook a reconnu que le lancement d’Apple Maps avec iOS 6 en 2012 reste « sa première très grande erreur » en tant que CEO. L’application, à ses débuts, souffrait de nombreuses lacunes : données incorrectes, itinéraires peu fiables et une expérience utilisateur loin des standards de l’époque, notamment face à Google Maps.

Cook a expliqué que le produit n’était tout simplement pas prêt au moment de sa sortie. Il a également rappelé un moment marquant : Apple avait publiquement conseillé aux utilisateurs d’utiliser des applications concurrentes, une décision rare mais assumée.

« Nous nous sommes excusés et avons mis l’utilisateur au centre de nos décisions. C’était difficile, mais nécessaire. »

Avec le recul, il considère cet épisode comme une étape déterminante :

une leçon d’humilité

un tournant dans la culture produit d’Apple

un exemple concret de résilience

Aujourd’hui, Cook estime qu’Apple Maps (Plans chez nous) est devenu « le meilleur service de cartographie au monde ».

Apprendre de ses erreurs pour mieux innover

Le dirigeant a admis que la liste de ses erreurs serait « extraordinairement longue », citant implicitement des projets abandonnés ou non aboutis. Toutefois, il souligne qu’Apple a su éviter les rappels massifs de produits, contrairement à d’autres acteurs du secteur.

Il insiste sur un point clé pour les équipes et les clients : chaque erreur est une opportunité d’apprentissage et d’amélioration continue.

Apple Watch : une fierté tournée vers la santé

Parmi ses plus grandes réussites, Tim Cook met en avant l’impact de l’Apple Watch, notamment dans le domaine de la santé. Il évoque avec émotion le premier message reçu d’un utilisateur dont la vie a été sauvée grâce à la montre.

Cela m’a profondément marqué. Aujourd’hui, je reçois ce type de message presque tous les jours.

Une transition tournée vers l’avenir

Alors que Tim Cook quittera officiellement son poste de CEO le 1er septembre 2026, il a tenu à rassurer sur son engagement à long terme dans ses nouvelles fonctions. De son côté, John Ternus s’est montré confiant, affirmant qu’Apple est « sur le point de changer le monde une fois de plus ».

Cette transition marque une nouvelle étape pour Apple, entre héritage, innovation et ambition renouvelée.



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