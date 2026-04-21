Tim Cook et John Ternus expliquent la transition aux employés

À la suite de l’annonce d’Apple sur le départ de Tim Cook, prévu plus tard cette année, et sa succession par John Ternus, actuel responsable du matériel, Bloomberg indique que les deux dirigeants ont diffusé des messages internes à propos de cette transition. L'occasion de parler directement aux employés.

Dans une annonce qui a pu surprendre malgré des rumeurs persistantes, Apple a confirmé que John Ternus prendra la direction de l’entreprise en tant que PDG à compter du 1er septembre, tandis que Tim Cook assumera le rôle de président exécutif.

Dans la foulée, Tim Cook a publié une lettre ouverte sur le site d’Apple, dans laquelle il exprime sa gratitude envers les utilisateurs pour leur fidélité et leur confiance tout au long de son mandat.

Selon Bloomberg, Tim Cook et John Ternus ont également adressé des communications internes à leurs équipes pour évoquer cette transition de leadership, en amont d’une réunion publique prévue le lendemain matin au Steve Jobs Theater.

Voici ce que Tim Cook a déclaré aux employés de l'entreprise :

Chers collègues,



Il y a quinze ans, mon ami et mentor Steve Jobs m'a proposé le poste de PDG. Ce fut un moment riche en émotions et un défi pour nous tous chez Apple, et j'espérais être à la hauteur de l'immense responsabilité qui m'attendait.



Je savais alors ce que je sais aujourd'hui : certaines valeurs intrinsèques à Apple nous dépassent tous ; la conviction que la simplicité prime sur la complexité ; la détermination à innover en se concentrant sur ce qui est véritablement important pour le monde et significatif à nos yeux ; l'exigence d'excellence pour chaque équipe au sein de l'entreprise ; l'engagement à enrichir la vie de ceux que nous avons le privilège de côtoyer par notre travail ; et la résolution de faire tout notre possible pour laisser le monde meilleur que nous l'avons trouvé. Ce sont ces valeurs qui ont fait d'Apple ce qu'elle était alors, et je suis fier de dire que ce sont les idéaux qui nous animent tous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous disposons d'une feuille de route véritablement extraordinaire, et je n'ai jamais été aussi optimiste quant à l'avenir d'Apple. C'est pourquoi j'ai décidé que le moment était venu pour moi d'assumer un nouveau rôle, celui de président exécutif. Et je suis ravi d'annoncer que John Ternus sera notre nouveau PDG.



Au fil des nombreuses années où j'ai travaillé avec lui, et de nos nombreuses conversations concernant sa nomination à la tête d'Apple, la passion et l'amour que John porte à Apple transparaissent. C'est un visionnaire à part entière, un homme d'une intégrité remarquable, et le genre de personne que nous pouvons tous être fiers de suivre. John est le leader idéal pour nous aider à innover, à explorer de nouvelles voies et à concrétiser des idées novatrices, et à garantir que les valeurs qui ont fait notre succès et notre renommée ces 50 dernières années restent au cœur de notre identité et de notre culture pour les décennies à venir.



Pour ma part, je resterai PDG jusqu'à la fin de l'été et travaillerai en étroite collaboration avec John pendant cette transition. Dans mes nouvelles fonctions de président exécutif, je compte soutenir John et Apple dans plusieurs domaines clés et me tenir à disposition pour partager mon expérience, où et quand cela sera nécessaire.



Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la meilleure équipe dirigeante au monde pour votre amitié et votre talent exceptionnel au fil des années. Je souhaite que chacun d'entre vous, chaque membre de l'équipe Apple, sache combien j'ai apprécié travailler avec vous. Vous êtes des personnes remarquables, et c'est grâce à vous qu'Apple est un lieu si particulier. Ce que nous avons construit, nous l'avons construit ensemble, et c'est grâce à vous que je suis si optimiste pour l'avenir. Je sais que vous vous joindrez à moi pour féliciter John alors que nous écrivons ce nouveau chapitre de l'histoire d'Apple.



Nous organiserons une réunion publique demain à 9 h au Steve Jobs Theater pour aborder ce sujet et bien d'autres. Je m'en réjouis.



Avec toute ma gratitude,



John Ternus a également publié une note interne remerciant son équipe pour son travail et indiquant qu'il se réjouissait de ses nouvelles fonctions. Voici le passage le plus intéressant :

Comme vous le savez sans doute, Tim a annoncé qu’il deviendrait président exécutif et qu’en septembre, je prendrai la direction générale d’Apple. Ce fut un véritable privilège de diriger l’équipe d’ingénierie matérielle, de participer à un travail aussi remarquable et de vous voir tous à l’œuvre, toujours aussi déterminés à faire le maximum pour nos utilisateurs. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec vous dans mes nouvelles fonctions. Bien entendu, je compte rester très impliqué.

Nous espérons que Ternus saura répondre aux attentes des clients, lui qui est radicalement différent de Tim Cook puisqu'il était au coeur de la conception hardware, là où Cook n'avait "que" gérer la logistique avant de prendre les commandes d'Apple à la suite du retrait de Steve Jobs.