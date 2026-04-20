La lettre d’adieu de Tim Cook : un homme, une ère, une passation

Tim Cook tourne une page majeure de l’histoire d’Apple. Dans une lettre d’adieu sobre et personnelle, il annonce son départ du poste de CEO après quinze ans à la tête du groupe, tout en préparant une transition en douceur vers son successeur, John Ternus. Une passation symbolique qui marque la fin d’une ère et le début d’un nouveau chapitre pour Cupertino.

La lettre d’adieu de Tim Cook, la fin d’un cycle chez Apple

Depuis quelques minutes, une page s’adresse directement aux utilisateurs Apple sur apple.com. Son auteur : Tim Cook. Son titre : “Community Letter from Tim”. Une lettre personnelle, sobre, sans fioritures marketing, dans laquelle le PDG sortant tire sa révérence après quinze ans à la tête de la firme de Cupertino.



Cook y raconte une habitude quotidienne restée inchangée depuis son premier jour de CEO : ouvrir ses mails chaque matin pour lire les messages d’utilisateurs du monde entier. Des histoires de mères sauvées par une Apple Watch. Des photos prises au sommet d’une montagne. Des remerciements, des plaintes, des témoignages de vies touchées par les produits Apple. C’est là, dit-il, qu’il a puisé son énergie depuis 2011.

La lettre annonce officiellement ce que Bloomberg révélait quelques minutes avant l'annonce officielle : Tim Cook quittera le poste de directeur général en septembre 2026 pour devenir président exécutif du conseil d’administration. Son successeur est John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle, qu’il décrit comme “un ingénieur et penseur brillant” ayant passé 25 ans à construire les produits qu’Apple vend aujourd’hui. Cook ne cache pas sa fierté : “Il est la personne parfaite pour ce rôle.”



Ce qui frappe dans ce texte, c’est son registre inhabituellement intime. Cook signe “Tim”, pas “Tim Cook, CEO d’Apple”. Il évoque ses origines dans une région rurale, la chance improbable d’avoir occupé ce poste. Il remercie les inconnus qui l’ont salué dans la rue ou dans les Apple Store. Le contraste avec les communiqués habituels de Cupertino est saisissant, pas de chiffres, pas de superlatifs sur les produits, juste un homme qui prend congé.



La transition effective est fixée au 1er septembre 2026. D’ici là, Cook continuera d’assurer la direction opérationnelle aux côtés de Ternus. Une passation de pouvoir à l’image de la culture Apple : méthodique, sans fracas, et soigneusement mise en scène.