Carmen Sandiego fait son grand retour sur iOS, après l'ère Netflix

L’aventure de Netflix dans le jeu mobile a connu son lot de hauts et surtout de bas. Si la plateforme propose encore de très bons titres, ces derniers temps, on a plutôt l’impression d’une descente aux enfers : les jeux disparaissent les uns après les autres, notamment des (après avoir perdu Hadès). Heureusement pour Carmen Sandiego, elle fait son retour sur les stores grâce à Gameloft.

Redécouvrez Carmen Sandiego

On se souvient tous de la grande purge de juin, où près de 20 titres ont été retirés d’un coup, dont Carmen Sandiego et Monument Valley. Et ce n’est pas fini : des poids lourds comme Civilization VI et GTA San Andreas sont encore programmés pour quitter le catalogue dans les prochaines semaines.

Mais au milieu de toutes ces suppressions, une excellente nouvelle vient illuminer le paysage : la voleuse la plus élégante et globe-trotteuse de l’histoire fait son retour triomphal ! Carmen Sandiego revient officiellement sur iOS en version standalone payante. Cette fois, aucun abonnement Netflix n’est requis pour traquer les criminels aux quatre coins du monde. Pour ceux qui aurait raté la sortie initiale du jeu, vous incarnez Carmen Sandiego herself, ancienne super-voleuse reconvertie en justicière, qui collabore avec l’agence A.C.M.E. pour démanteler l’organisation criminelle V.I.L.E. De Rio à Tokyo, en passant par les plus grandes capitales, vous devrez déjouer un gigantesque coup préparé par le syndicate. Et tout ça avec une classe folle.

La super voleuse écarlate, Carmen Sandiego, est de retour ! Enfilez le chapeau rouge emblématique de Carmen Sandiego et incarnez la justicière en personne pour naviguer dans un monde d'espionnage, utiliser des gadgets de pointe et finalement, capturer V.I.L.E. Les détectives privés débutants et chevronnés sont invités à tester leurs compétences de fins limiers, que ce soit dans la campagne narrative principale ou dans le mode classique "Les dossiers d'ACME".

Loin des vieux point & click old-school, attendez-vous à de l’exploration en 3D fluide, de l’espionnage, des sauts de toit en toit avec grappin, des gadgets high-tech (vision UV, thermique…), du glissement pour filer à toute vitesse, et même une mission spéciale pour célébrer les 40 ans de la franchise.



Développé par Gameloft, Carmen Sandiego est disponible dès aujourd’hui (19 novembre) sur iOS au prix de 4,99 €. Aucune annonce pour Android pour le moment. Après avoir brillé en exclusivité Netflix puis sur consoles, la voilà de retour sur mobile, libre et indépendante. Sortez votre fedora rouge : la chasse est rouverte !

Télécharger Carmen Sandiego. à 4,99 €