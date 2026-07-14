iPad mini 8 : vers un écran OLED de 8,4 pouces limité à 60 Hz

La prochaine génération d’iPad mini, la huitième, devrait marquer l’arrivée tant attendue de la technologie OLED dans la gamme, mais une récente fuite tempère un peu l’enthousiasme. Selon un leaker coréen, l’appareil utiliserait un panneau OLED hybride LTPS de 8,4 pouces limité à 60 Hz.

D’où vient cette information ?

L’information provient du compte « yeux1122 » sur le blog Naver, un leaker qui a un bilan plutôt mitigé en la matière. Il affirme qu'une source au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple lui a assuré que le panneau OLED du prochain « mini » serait fabriqué par Samsung Display sur sa ligne de production A2 (génération 5.5) située sur le campus d’Asan en Corée du Sud.

Pour rappel, les iPad Pro actuels profitent de dalles OLED LTPO « double-pile » ultra-performantes, capables de varier le taux de rafraîchissement de 10 à 120 Hz (technologie ProMotion). Les panneaux LTPS, eux, sont généralement associés à un taux fixe (60, 90 ou 120 Hz) et offrent souvent une luminosité moindre.

Une déception potentielle pour les fans

Le modèle actuel (iPad mini 7) est équipé d’un écran LCD 60 Hz. Beaucoup espéraient que le passage à l’OLED s’accompagnerait d’un rafraîchissement plus élevé, surtout après l’arrivée du 120 Hz sur l’iPhone 17 standard. Malheureusement, Apple continue d’utiliser des dalles 60 Hz OLED sur certains modèles (comme l’iPhone 17e), ce qui suggère que le marché relativement niche de l’iPad mini ne justifierait pas la technologie LTPO la plus avancée.

Cela dit, rien n’est encore gravé dans le marbre. La même ligne de production Samsung fabrique aussi bien des panneaux LTPS que LTPO, donc tout reste possible.

Ce que l’on sait déjà de l’iPad mini 8 OLED

Alors qu'on l'attendait au printemps, l'iPad mini 8 a été repoussé à plus tard cette année. Pour le moment, voilà ce que nous savons :

Taille : environ 8,4 pouces (légère augmentation par rapport au modèle actuel)

: environ 8,4 pouces (légère augmentation par rapport au modèle actuel) Technologie d'écran : OLED (meilleur contraste, noirs plus profonds, efficacité énergétique supérieure)

: OLED (meilleur contraste, noirs plus profonds, efficacité énergétique supérieure) Puce : A18 Pro

: A18 Pro Production : déjà lancée chez Samsung selon plusieurs sources coréennes

: déjà lancée chez Samsung selon plusieurs sources coréennes Date de sortie : fin 2026 très probable

L’OLED apportera incontestablement une belle amélioration visuelle par rapport à l’actuel LCD, même à 60 Hz. L’iPad mini reste le choix idéal pour ceux qui veulent un appareil compact, puissant et polyvalent.

Faut-il attendre ou pas ?

Si vous êtes un grand fan de fluidité (scrolling, Apple Pencil, jeux…), cette rumeur peut refroidir un peu vos attentes. Mais pour la majorité des usages (lecture, navigation, films), un OLED 60 Hz restera un très gros bond en avant.

On attendra confirmation officielle dans les prochains mois. En attendant, que pensez-vous de cette possible limitation à 60 Hz sur le futur iPad mini OLED ? Rappelons que l'iPhone Ultra, le premier pliable, arrivera en septembre avec un écran OLED 120 Hz et un format proche de l'iPad mini une fois ouvert...