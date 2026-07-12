Apple Pencil : une refonte dictée par la réglementation européenne ?

Apple préparerait une évolution de ses stylets pour 2027. Au-delà de nouvelles fonctionnalités, les prochains Apple Pencil pourraient intégrer un système de batterie repensé afin de répondre aux nouvelles exigences européennes en matière de réparabilité.

La réglementation européenne s'invite dans le design du Pencil

Apple travaillerait actuellement sur deux nouvelles générations d'Apple Pencil, destinées à accompagner les futurs iPad Pro attendus au printemps 2027. L'information provient de Mark Gurman, journaliste de Bloomberg reconnu pour la fiabilité de ses sources internes chez Apple.



Les deux modèles concernés seraient l'Apple Pencil USB-C, positionné comme l'entrée de gamme depuis 2023, et l'Apple Pencil Pro, lancé en mai 2024 avec des fonctions avancées comme la détection de pression latérale. Les deux accessoires seraient revus en "profondeur", sans que l'on connaisse encore la nature exacte des changements apportés.



Un détail retient particulièrement l'attention : Gurman évoque un nouveau système de batterie pour ces deux stylets. Cette évolution ne semble pas anodine. Elle interviendrait dans un contexte où l'Union européenne impose progressivement des règles plus strictes sur la réparabilité des appareils électroniques, notamment sur le remplacement des batteries. Si Apple adapte ses accessoires en ce sens, cela pourrait annoncer une génération d'Apple Pencil dont la batterie ne serait plus figée à vie dans le boîtier, une première pour la marque sur cette catégorie de produit.

Ce choix, s'il se confirme, s'inscrirait dans une tendance plus large chez Apple, qui a déjà dû adapter certains produits pour se conformer aux exigences bruxelloises, à commencer par le passage generalisé à l'USB-C. Les Apple Pencil n'ont pour l'instant jamais proposé de batterie remplaçable, une limite régulièrement pointée du doigt par les associations de consommateurs et les défenseurs du droit à la réparation.



Aucune indication de prix n'a filtré pour l'instant. À titre de comparaison, l'Apple Pencil USB-C actuel est commercialisé à 99 euros et l'Apple Pencil Pro à 139 euros sur l'Apple Store français. Ces nouveaux stylets devraient logiquement être présentés en même temps que les iPad Pro 11 et 13 pouces de nouvelle génération avec une puce M6 ou M7 selon les arbitrages internes d'Apple.