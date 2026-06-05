iOS 27 : nouveaux gestes et animations, refonte de Localiser, améliorations Photos...

Voici les petits changements qui vont faire la différence dans la prochaine version logicielle de l'iPhone. Même si le nouveau Siri et Apple Intelligence seront les stars de la WWDC 2026, iOS 27 apportera aussi plusieurs améliorations bienvenues dans des applications du quotidien. Bloomberg vient de révéler quelques détails intéressants.

Localiser se refait une beauté

L’application Localiser (Find My) va bénéficier d’un « subtil rafraîchissement visuel ». Les icônes de la barre de navigation inférieure vont être modernisées pour plus de clarté et d’harmonie avec le reste du système.

Photos : Clean Up boosté et édition par IA en langage naturel

La fonctionnalité Clean Up (nettoyage d’objets) dans l'application Photos va recevoir des améliorations significatives au cours du cycle iOS 27.



Autre nouveauté très attendue, l’édition par prompt en langage naturel. Vous pourrez bientôt demander à Siri ou directement dans Photos de « recadrer cette photo en mode portrait », « rendre le ciel plus bleu » ou « changer la couleur de cette robe en rouge ». Cette fonctionnalité, très puissante, pourrait cependant ne pas être disponible dès la version bêta d’iOS 27.

Du changements pour les notifications

Apple a repensé l’arrivée des notifications : elles glisseront désormais depuis le côté gauche de l’écran. Ce changement s’inscrit dans la nouvelle logique de gestes d’iOS 27 :

Balayage vers le bas depuis la gauche → Centre de notifications

Balayage vers le bas depuis le centre → Recherche ou panneau « Ask AI »

Un détail qui rend l’interface encore plus intuitive et cohérente.

WWDC 2026 : annonce officielle lundi

Toutes ces nouveautés (et bien d’autres) seront officiellement dévoilées lundi 8 juin lors du keynote d’ouverture de la WWDC 2026 à 19 h (heure française). Nous serons sur le pont pour vous transcrire tout cela en français et en images sur notre page keynote, avec des articles complets dans la foulée.



Quelle est la fonctionnalité d’iOS 27 que vous attendez le plus ? L’édition intelligente de Photos, la nouvelle Siri, ou ces petits détails du quotidien comme les nouvelles animations ?