L'Apple Pencil Pro est disponible moins cher sur le refurb

L’Apple Pencil Pro, lancé en mai 2024, est maintenant disponible dans la boutique en ligne reconditionnée d’Apple pour la première fois. Le dernier stylet en date, certifié reconditionné, est proposé avec une réduction d’environ 15 % par rapport à un modèle neuf, conformément aux remises habituelles des produits reconditionnés d’Apple. Mais tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne.

Pas encore en France

À ce jour, l’Apple Pencil Pro reconditionné est disponible en Belgique, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Espagne, Suisse, Australie, Singapour, Japon, Chine et au Royaume-Uni, mais pas encore aux États-Unis, au Canada, en France, en Nouvelle-Zélande ou dans d’autres pays où Apple vend directement des produits reconditionnés.

Aux États-Unis, l’Apple Pencil Pro reconditionné devrait être vendu 109 $, contre 129 $ pour un modèle neuf. En Belgique, il est vendu 129 € au lieu de 149 €. Cependant, Amazon propose actuellement l’Apple Pencil Pro neuf à 119 € en France, ce qui rend l’option reconditionnée moins avantageuse pour le moment.

La qualité Apple

Les produits reconditionnés d’Apple sont généralement en état quasi neuf, soumis à des tests complets de fonctionnalité, au remplacement des pièces défectueuses, à un nettoyage approfondi et à une inspection avant d’être réemballés, selon Apple.

Les atouts du Pencil Pro

L’Apple Pencil Pro offre des fonctionnalités telles qu’un geste de pression pour afficher une palette d’outils, un gyroscope pour un contrôle précis des outils de stylo et de pinceau, un retour haptique et la prise en charge de Localiser. Il est compatible avec les iPad Pro 2024 (puce M4), les iPad Air 2024 (puce M2 ou plus récente) et l’iPad mini 2024 (puce A17 Pro).

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.