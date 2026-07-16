Nouvel iPad mini 8 avec écran OLED prévu d’ici octobre

D’après le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, Apple préparerait le lancement d’un nouvel iPad mini équipé d’un écran OLED dès le mois d’octobre 2026. Avec ce changement majeur, la gamme rattraperait l'iPad Pro, mais avec une dalle moins rapide.

Un passage attendu à l’OLED

Apple avait déjà franchi le cap de l’OLED avec les iPad Pro M4 en 2024. Les iPad mini, iPad Air et iPad d’entrée de gamme étaient restés sur des dalles LCD. Ce changement représenterait une belle évolution pour la gamme mini, bien que la rumeur veut que l'écran soit cadencé à 60 Hz, contre 120 Hz pour l'iPad Pro.

Grâce à la technologie OLED, le prochain iPad mini devrait offrir une dalle de 8,4 pouces avec :

Des couleurs plus riches

Un contraste bien supérieur

Des noirs parfaits

L’expérience visuelle sera nettement plus premium, que ce soit pour regarder des films, lire ou travailler.

Un prix potentiellement plus élevé

Comme souvent avec l’OLED, le coût de production est plus important. Il est donc probable que le prochain iPad mini soit un peu plus cher que le modèle actuel, qui vient de subir une forte augmentation avec la nouvelle grille tarifaire d'Apple.

D’autres améliorations attendues

Mark Gurman n’a pas donné plus de détails aujourd’hui, mais il avait précédemment évoqué :

Un système de haut-parleurs à vibration

Une meilleure résistance à l’eau

Côté performances, l’appareil devrait embarquer une puce A19 Pro ou A20, contre l’A17 Pro de la génération précédente.

Pour rappel, l’iPad mini 7 actuel avait été lancé en octobre 2024 et avait apporté la compatibilité avec Apple Intelligence grâce à sa puce. Il est d'ailleurs en promotion à 480 € sur Amazon en ce moment.

Ce nouveau modèle pourrait donc marquer une mise à niveau significative pour ceux qui apprécient le format compact de l’iPad mini.

Vous attendez le nouvel iPad mini OLED ?

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