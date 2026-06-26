La production des écrans OLED de l'iPad mini 8 a débuté

Bonne nouvelle pour l’industrie sud-coréenne : Samsung Display et LG Display ont officiellement démarré la production de masse des panneaux OLED destinés aux principaux produits Apple de la seconde moitié de l’année 2026. On parle des futurs iPhone 18 Pro / Pro Max et Ultra, mais aussi de l'iPad mini 8 et du MacBook Ultra.

Une domination presque totale des fournisseurs coréens

Selon le média ETNews, tous les écrans OLED des produits Apple prévus pour le second semestre 2026 seront fournis exclusivement par des entreprises sud-coréennes. Les principaux modèles concernés sont :

La société chinoise BOE, qui avait tenté de percer sur les iPhone haut de gamme, n’a pas été retenue cette année en raison de problèmes de qualité persistants.

Pourquoi c’est important ?

Cette situation renforce considérablement la position de la Corée du Sud dans la chaîne d'approvisionnement d’Apple. Samsung Display et LG Display vont bénéficier d’une très forte demande sur des volumes importants, ce qui devrait se traduire par une belle hausse de chiffre d’affaires pour le second semestre 2026.



Apple continue ainsi de miser sur la qualité et la fiabilité des fournisseurs coréens pour ses technologies d’écrans les plus avancées (OLED flexibles, ultra-minces, haut rendement énergétique).



Ce démarrage de production confirme que le planning d’Apple pour l’iPhone 18 et surtout l’iPhone Ultra reste bien sur les rails, tout comme la mini tablette. Les écrans OLED des prochains iPhone et iPad seront donc 100 % coréens cette année, une excellente nouvelle pour la qualité finale des produits.