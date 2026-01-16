Une rumeur venue de Corée du Sud suggère que Samsung Display aurait lancé la production de masse des écrans OLED destinés aux futurs MacBook Pro en avance sur le calendrier initial. Cette information, bien qu’à prendre avec précaution compte tenu de la fiabilité variable de la source, vient néanmoins renforcer les bruits de couloir plus sérieux évoqués récemment par Mark Gurman de Bloomberg.

Samsung accélère la production des écrans OLED pour MacBook Pro

Selon le compte yeux1122 sur Naver, Samsung Display devait initialement débuter la fabrication de ces dalles OLED au deuxième trimestre 2026. Le fait que la production aurait démarré en avance suggère qu’Apple pourrait présenter ses nouveaux MacBook Pro plus rapidement que prévu. La source affirme que ces écrans utiliseront la même technologie OLED tandem que celle des iPad Pro actuels, avec une qualité présentée comme la meilleure jamais vue sur un ordinateur portable OLED.



Cette avancée interviendrait à un moment symbolique pour le MacBook Pro qui fête ses 20 ans cette année. Depuis son lancement en 2006, la gamme a connu de nombreuses évolutions, principalement centrées sur la puissance brute avec les transitions PowerPC vers Intel puis Intel vers Apple Silicon. Il serait donc temps pour Apple de proposer une véritable révolution au-delà des simples montées en performance, exactement comme elle l’a fait pour l’iPhone au fil des années avec Face ID, la suppression du bouton Home ou plus récemment la Dynamic Island.

Le passage à l’OLED représenterait effectivement un bond technologique majeur pour le MacBook Pro. Cette technologie d’affichage offre des noirs parfaits, des contrastes infinis et une consommation énergétique réduite sur les contenus sombres. Apple ne se contenterait d’ailleurs pas de changer simplement l’écran puisque les rumeurs évoquent également un design plus fin et plus léger, l’abandon de l’encoche au profit d’un simple poinçon pour la caméra FaceTime, et surtout l’ajout d’un écran tactile qui marquerait une première absolue pour la gamme Mac.



Ces MacBook Pro de nouvelle génération embarqueraient la puce M6, succédant ainsi aux modèles M5 attendus dans les semaines à venir. Bloomberg avait déjà confirmé l’essentiel de ces changements dans ses précédents rapports, conférant une certaine crédibilité à cette feuille de route malgré le caractère parfois approximatif de certaines sources coréennes. La convergence des informations provenant de multiples canaux laisse penser qu’Apple prépare effectivement un renouveau majeur de sa gamme professionnelle.

Ce grand bouleversement avec écran OLED, design affiné et écran tactile n’arriverait qu’ensuite, soit plus tard en 2026, soit au début de l’année 2027. Cette stratégie de double lancement permet à Apple de satisfaire simultanément deux publics : ceux qui souhaitent simplement plus de puissance dans un format éprouvé avec les M5 Pro/Max, et ceux qui attendent une refonte complète avec les modèles M6 OLED. Les professionnels pressés pourront ainsi acheter dès maintenant, tandis que les autres patientent pour la véritable nouveauté qui marquera les deux décennies du MacBook Pro.