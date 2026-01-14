Un nouveau MacBook Pro M5 Pro / Max le 28 janvier ?

Apple semble avoir subtilement indiqué une date potentielle de lancement pour ses MacBook Pro haut de gamme équipés des puces M5 Pro et M5 Max : le 28 janvier 2026. En octobre dernier, Apple a lancé le premier MacBook Pro M5, mais uniquement en version 14 pouces avec la puce M5 standard. Mais les variantes plus puissantes, "Pro" et "Max", n'ont pas été évoquées.

Après la puce M5, les variantes plus puissantes

La firme a mis en avant les progrès majeurs de cette puce, surtout pour les usages en IA sur appareil, la qualifiant de « prochain grand bond en avant pour l’IA sur Mac ». Parmi les améliorations : un GPU de nouvelle génération avec un moteur neuronal renforcé par cœur (jusqu’à 3,5x plus performant en IA et 1,6x plus rapide en graphismes que la génération précédente), un CPU plus efficace, une bande passante mémoire accrue, et des accélérations globales pour le lancement d’applications ou l’exécution locale de grands modèles de langage (LLM).



Le MacBook Pro M5 de base conserve une configuration fixe : CPU 10 cœurs + GPU 10 cœurs, avec des options de 16 ou 24 Go de mémoire unifiée et 512 Go ou 1 To de SSD.

Les versions supérieures - couvrant les formats 14 et 16 pouces avec les puces M5 Pro et M5 Max - sont attendues depuis longtemps pour le début de 2026, et nous y sommes. Elles devraient offrir des performances multi-cœurs nettement supérieures, un GPU beaucoup plus puissant pour les travaux créatifs et professionnels exigeants, ainsi que des optimisations IA supplémentaires, tout en conservant le design actuel (une refonte majeure étant plutôt prévue pour les futurs modèles M6).



Mais d'où sort la date du 28 janvier ? Cette date coïncide tout simplement - et exactement - avec le lancement officiel du nouvel abonnement Apple Creator Studio, prévu pour le mercredi 28 janvier 2026, au tarif de 12,99 €/mois ou 129 €/an (avec essai gratuit d’un mois, réductions étudiantes à 2,99 €/mois ou 29,99 €/an, et parfois 3 mois gratuits à l’achat d’un Mac ou iPad éligible). Ce bundle regroupe des applications pro comme Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor, MainStage, ainsi que des fonctionnalités IA avancées et du contenu premium dans Keynote, Pages, Numbers (et plus tard Freeform). Ces outils sont largement utilisés par les créatifs professionnels - monteurs vidéo, musiciens, designers, développeurs - qui forment précisément le public cible des MacBook Pro haut de gamme.



L’association fait sens sur le plan marketing : rafraîchir la gamme MacBook Pro en même temps que l’arrivée de Creator Studio permettrait à Apple de démontrer concrètement comment les performances accrues des M5 Pro/Max boostent ces applications. Apple aime habituellement annoncer et sortir de nouveaux produits les mardis ou mercredis, et le 28 janvier tombe un mercredi - le timing semble donc idéal.



Bien qu’il s’agisse d’une pure spéculation, l’hypothèse est crédible. Les rumeurs générales confirment une sortie des modèles haut de gamme M5 Pro/Max début 2026, et certains observateurs parlent même du 29 janvier pour l’annonce (légère variation possible selon les sources japonaises).



Aucune confirmation officielle d’Apple n’est encore apparue, mais surveillez les prochains jours : une invitation presse ou un communiqué pourrait tomber rapidement. Si cela se concrétise, ce serait le premier gros lancement hardware de 2026 chez la Pomme.