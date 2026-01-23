MacBook Pro M5 Pro et Max : Apple invite des créateurs à un évènement le 27 janvier

Comme attendu, Apple s'apprête à démarrer l'année 2026 avec une séquence d'annonces qui pourrait marquer le début d'un nouveau cycle pour ses ordinateurs portables professionnels. La firme de Cupertino a discrètement envoyé des invitations pour un événement baptisé "Apple Experience", prévu à Los Angeles entre le 27 et le 29 janvier. Cette initiative destinée à des créateurs de contenu triés sur le volet intervient dans un timing particulièrement stratégique.

Une vitrine pour Creator Studio

L'événement tombe pile au moment du lancement de Creator Studio, la nouvelle offre groupée d'applications professionnelles d'Apple. Ce bundle, qui réunit Final Cut Pro, Logic Pro et Pixelmator Pro dans un abonnement unique, verra officiellement le jour le 28 janvier. Il ne s'agit probablement pas d'une coïncidence : Apple a l'habitude d'orchestrer ses lancements matériels et logiciels pour créer une synergie marketing. Le créateur Petr Mara, qui avait déjà eu accès aux iPhone 17 Pro en avant-première, fait partie des invités et a partagé son carton d'invitation sur les réseaux sociaux.

BREAKING: Apple has invited the press to a special Apple Experience next week on Jan 27-29th, which is the rumored launch date for Apple's New M5 Pro & M5 Max MacBook Pros!



This coincides with the Apple Creator Studio release date on 28th.



Yes, this is legit! (check insta) https://t.co/rAyLigLccy — Vadim Yuryev (@VadimYuryev) January 23, 2026

Cette approche par petits groupes diffère des grandes keynotes habituelles. Apple privilégie ici une expérience plus intimiste, permettant aux influenceurs et professionnels de tester directement les produits. La formule rappelle d'autres sessions organisées ces dernières années, où la marque mise sur le bouche-à-oreille plutôt que sur un show médiatique. Surtout, cela permet à Apple de maîtriser totalement sa communication de lancement et éviter tout accroc.

Les MacBook Pro M5 Pro et Max en approche

Le calendrier laisse penser qu'Apple pourrait profiter de l'occasion pour dévoiler ses nouveaux MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max. Après la mise à jour du modèle d'entrée de gamme en octobre dernier avec la puce M5 standard, les versions haut de gamme sont effectivement attendues. La présentation des résultats financiers trimestriels prévue le 29 janvier ajoute une couche supplémentaire à cette hypothèse : Apple a déjà utilisé ce timing par le passé pour annoncer du matériel juste avant de communiquer ses chiffres.

Les améliorations devraient porter essentiellement sur les performances processeur, avec peut-être l'intégration du stockage PCIe 5.0 qui double les vitesses de lecture et d'écriture, déjà présent sur le modèle de base. Pour les utilisateurs attendant de renouveler leur machine, la prudence s'impose avant tout achat immédiat : une annonce pourrait faire baisser les prix des modèles actuels et précédents dans les jours à venir.



En revanche, selon toute vraisemblance, Apple ne devrait pas en profiter pour annoncer d'autres produits attendus comme l'iPhone 17e, des AirTags améliorés ou des produits domotiques. Il faudrait encore patienter plusieurs semaines (voire mois) pour que l'entreprise partage de de nouvelles annonces dont la forme et le timing restent encore inconnus.