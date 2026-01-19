Les MacBook Pro avec les puces M5 Pro et M5 Max vont exploser les benchmarks

Les premiers produits dotés des nouvelles puces M5 Pro et M5 Max d’Apple sont imminents, et ils promettent un bond spectaculaire en performances. Le MacBook Pro 14 pouces avec la puce M5 de base, lancé à l’automne dernier, a surpris par ses gains malgré un design quasi inchangé (hormis un SSD plus rapide). Avec la même configuration 10 cœurs CPU / 10 cœurs GPU que le M4, il offre environ +13 % en monocœur, +22 % en multicœur et un impressionnant +35-50 % en performances graphiques. Mais les versions plus haut de gamme iront bien plus loin.

Une trajectoire toute tracée pour les puces Apple

Cette année, les modèles supérieurs devraient débarquer très prochainement - potentiellement fin janvier 2026, peut-être autour du 28 janvier avec le lancement d’Apple Creator Studio (le bundle d’apps pro comme Final Cut Pro et Logic Pro). Des sorties au printemps pourraient suivre pour le Mac mini M5 Pro et le Mac Studio avec M5 Max / M5 Ultra.



Le nombre de cœurs devrait stables : jusqu’à 14 cœurs CPU et 20 cœurs GPU pour le M5 Pro ; 16 cœurs CPU et jusqu’à 40 cœurs GPU pour le M5 Max, avec des variantes à cœurs réduits selon les configurations.

En extrapolant les progrès du M5 de base et l’évolution M4 Pro/Max, comme s'est amusé à le faire MacWorld, le modèle M5 Max haut de gamme pourrait atteindre ~4 500 en monocœur et plus de 31 000 en multicœur sur Geekbench - rivalisant avec des Threadripper AMD 64 cœurs. Le GPU pourrait dépasser 250 000 sur Geekbench 6 Compute (mieux que le M3 Ultra à 80 cœurs). Sur Steel Nomad, le M5 Pro viserait plus de 2 300 (niveau RTX 4050 laptop), et le M5 Max plus de 4 600 (proche RTX 4070) - un grand pas vers les GPU desktop haut de gamme.



Une innovation possible : la technologie d’empilage de TSMC, nommée SoIC-mH, permettrait des dies CPU et GPU séparés sur un même substrat, offrant plus de flexibilité (ex. : plus de GPU, moins de CPU pour certains usages) et une meilleure bande passante mémoire. Cela améliorerait aussi les rendements et la dissipation thermique, même si Apple pourrait limiter les options.



Avec des délais de livraison allongés sur les configs M4 Max haut de gamme, le lancement semble proche. Ces puces offriront un saut majeur en CPU, GPU et IA pour les professionnels - un upgrade très attendu... avant la gamme M6 qui devrait notamment apporter un écran OLED (et potentiellement tactile) aux MacBook Pro 2027 !