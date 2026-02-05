Les puces M5 Max et M5 Ultra repérées dans la RC d’iOS 26.3

Des références à deux puces Apple Silicon non encore commercialisées de la famille M5 sont apparues dans la version Release Candidate (RC) d’iOS 26.3, selon une découverte du développeur Nicolás Alvarez et partagée avec MacRumors. Une énième confirmation de la sortie imminente des MacBook Pro haut de gamme.

Des puces inédites

Le code mentionne les identifiants suivants :

T6051 avec le nom de plateforme H17C → très probablement la M5 Max.

T6052 avec le nom de plateforme H17D → très probablement la M5 Ultra.

Le « 17 » dans les noms de plateforme correspond à la série M5, la puce M5 de base étant identifiée par H17G. Apple suit depuis longtemps cette convention de nomenclature :

G → puces standard (ex. : M5 de base)

S → puces Pro (attendu : H17S pour M5 Pro)

C → puces Max (M1 Max : H13C, M2 Max : H14C, M3 Max : H15C/H15M, M4 Max : H16C)

D → puces Ultra (M1 Ultra : H13D, M2 Ultra : H14D, M3 Ultra : H15D ; pas de M4 Ultra)

Or, aucune référence à T6050 H17S, l’identifiant attendu pour une puce M5 Pro, n’apparaît dans le code.

Cette découverte est surprenante car Apple a déjà lancé le MacBook Pro équipé de la puce M5 de base, tandis que les rumeurs annoncent un lancement imminent de MacBook Pro haut de gamme avec les puces M5 Pro et M5 Max - potentiellement dans les prochaines semaines, en phase avec le cycle de macOS 26.3 (Tahoe) prévu pour ce mois-ci ou début mars 2026.

L’absence de mention de la M5 Pro laisse plusieurs hypothèses possibles :

Une puce M5 Pro existe mais n’a pas encore été intégrée au code d’iOS 26.3. Apple est en train de modifier son système de numérotation interne. La société pourrait prioriser les configurations M5 Max et M5 Ultra pour les prochains appareils (MacBook Pro haut de gamme ou Mac Studio).

Les puces Max et Ultra ont traditionnellement été réservées aux MacBook Pro 14 et 16 pouces haut de gamme ainsi qu’aux ordinateurs de bureau comme le Mac Studio ou le Mac Pro. Leur présence dans le code iOS (souvent utilisé pour la compatibilité et les pilotes) indique qu’Apple prépare déjà le support logiciel pour ces puces en vue d’annonces matérielles prochaines.



Alors que les stocks des MacBook Pro M4 Pro et Max s’épuisent à vue d’œil, les remplaçants sont apparemment fins prêts à prendre le relais.