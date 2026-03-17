MacBook Neo : des moddeurs boostent le processeur et le SSD, mais attention !

Le MacBook Neo, la nouvelle pépite abordable d'Apple sortie en début de mois, embarque la puce A18 Pro dans un châssis aluminium fin et sans ventilateur, à partir de seulement 699 €. Avec son écran Liquid Retina 13 pouces, jusqu'à 16 h d'autonomie, le clavier Magic et macOS optimisé pour Apple Intelligence, c'est un excellent choix pour les étudiants, les créatifs et un usage quotidien premium à petit prix. Mais certains pensent qu'il peut proposer plus de puissance et de stockage.

Overclock de la puce A18 Pro

La communauté n'aura pas perdu de temps : sur Reddit, des passionnés partagent une modification thermique simple mais efficace. En dévissant le capot inférieur et en posant des pads thermiques (1-2 mm, type Arctic TP-3) au-dessus de la zone processeur, ils relient directement la puce au châssis aluminium, transformant le boîtier entier en dissipateur passif.

Résultat ? Les fréquences soutenues grimpent : de ~2,3 GHz en charge lourde à ~3,3 GHz maintenus plus longtemps, avec jusqu'à 20 % de gains en performances soutenues (Cinebench, etc.). Le thermal throttling - classique sur tous les puces modernes - est réduit, idéal pour les tâches intensives sur ce modèle sans ventilateur. Mais prudence : le dessous chauffe davantage (inconfort sur les genoux possible), et des points chauds peuvent apparaître un peu partout sur la coque en aluminium. Apple privilégie des températures de surface sécurisées et conformes aux normes. Cette modif annule bien évidemment la garantie si des dommages surviennent - pensez à tout remettre d'origine avant un SAV !

Plus de stockage

Autre hack audacieux : l'upgrade stockage. Le YouTuber DirectorFeng a publié une vidéo ASMR immersive où il dessoude la NAND 256 Go d'un MacBook Neo, soude une puce 1 To à la place, puis restaure via DFU. Ça marche, mais c'est ultra-technique (micro-soudure, outils précis) et risqué : brick potentiel ET perte totale de garantie.



Pour les fans Apple, le MacBook Neo excelle en version stock : vitesse single-core impressionnante, jeux Mac plus fluides et design iconique. Ces mods montrent le potentiel hardware, mais confirment pourquoi Apple opte pour une approche conservatrice : fiabilité, silence et confort avant tout.



À moins d'être un pro du modding, profitez du premier Mac Neo tel quel - rapide, élégant et sans souci !

Acheter le MacBook Neo

Le MacBook Neo démarre à 699 € et, pour 100 € de plus, vous avez 512 Go de disque et Touch ID sur le clavier.

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