Le MacBook Pro M4 Max d'Apple en rupture, le M5 Max en approche

Les acheteurs de MacBook Pro haut de gamme sont confrontés à des délais d’attente allant jusqu’à deux mois avant l’arrivée des nouveaux modèles. Les disponibilités des MacBook Pro M4 Max se réduisent sur la boutique en ligne d’Apple, avec certaines configurations affichant désormais des délais de livraison pouvant atteindre deux mois en France, mais aussi sur d'autres régions comme aux États-Unis. De quoi laisser la place aux machines équipées des puces M5 Pro et M5 Max ?

Des modèles introuvables

Quelques MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés de la puce M4 Pro restent disponibles sans retard de livraison, mais de nombreuses configurations dotées de la puce M4 Max affichent des dates de livraison estimées entre le 6 et le 24 février, voire plus tard dans certains cas. Les délais les plus longs concernent les MacBook Pro 14 pouces sur mesure équipés de la puce M4 Max 16 cœurs et de 128 Go de mémoire unifiée : la date de livraison la plus éloignée annoncée sur le site d’Apple est le 16 mars chez nous.

Un calendrier spécifique au MacBook Pro

Le MacBook Pro M5 de 14 pouces d’entrée de gamme a été mis à jour avec la nouvelle puce en octobre 2025, mais les versions plus puissantes équipées des puces M5 Pro et M5 Max se font toujours attendre. Les délais de livraison qui s’allongent ces derniers jours constituent un indice supplémentaire pointant vers une annonce imminente, peut-être dès cette semaine ou d’ici la fin du mois de janvier.



Apple a déjà présenté des MacBook Pro en janvier par le passé, comme les modèles M2 Pro et M2 Max dévoilés en janvier 2023.



À cela s’ajoutent deux événements à venir : le lancement du bundle Creator Studio (incluant Final Cut Pro, Logic Pro et d’autres applications professionnelles) prévu mercredi 28 janvier 2026, et la traditionnelle conférence téléphonique sur les résultats trimestriels le jeudi 29 janvier. Ces dates pourraient servir de cadre idéal pour dévoiler les nouveaux MacBook Pro haut de gamme.



Cela dit, les contraintes persistantes sur l’approvisionnement en mémoire vive (RAM) pourraient également expliquer en partie ces délais d’expédition, indépendamment d’un éventuel rafraîchissement de la gamme.