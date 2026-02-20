Le MacBook Air M1 est en rupture de stock chez Amazon et Walmart

Le MacBook Air M1 est introuvable en neuf. Alors que son prix ne faisait que baisser passant de 1 199 € à sa sortie, à 999, 899, 799 puis 699 € sur les sites des revendeurs comme Amazon, il n'est carrément plus disponible, sauf en reconditionné. C'est aussi le cas chez Walmart aux USA, où il a été bradé à 549 $ pendant le dernier Black Friday. Sauf qu'il doit laisser la place au MacBook A18 Pro, la nouvelle entrée de gamme attendue dans les prochaines semaines.

Un MacBook pas cher !

Celui qui proposait la puce M1, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage de base n'est plus, sauf en reconditionné autour de 500 € sur Amazon avec clavier français.



Apple a lancé le MacBook Air M1 en novembre 2020, marquant l'un des premiers ordinateurs de la marque à passer des processeurs Intel à la puce Apple Silicon. Le modèle a été abandonné en 2024 après l'arrivée des versions M3, et la gamme MacBook Air a depuis été mise à jour avec la puce M4, en attendant le MacBook Air M5 qui est imminent.

Cette rupture de stock chez Amazon, Walmart mais aussi Fnac, Darty et autre CDiscount n'est probablement pas un hasard. De multiples rapports et fuites indiquent qu'Apple prépare le lancement d'un nouveau MacBook plus abordable - revenant au nom simple « MacBook » sans adjectif « Air » ni « Pro », positionné en dessous du MacBook Air actuel dans la gamme.



L'analyste Ming-Chi Kuo a été le premier à évoquer ce modèle à prix coûtant, évoquant un écran d'environ 13 pouces (certains bruits de couloir parlent de 12,9 pouces) et des coloris vifs comme le vert, le bleu, le rose, le jaune, l'argent ou d'autres. Des informations récentes de Mark Gurman (Bloomberg) mentionnent des tests de couleurs vives (jaune clair, vert clair, bleu, rose, argent, gris foncé), même si toutes ne seront pas forcément commercialisées. L'appareil devrait arborer un châssis en aluminium et embarquer une version de la puce A18 Pro (celle de l'iPhone 16 Pro).



Pour mémoire, la puce A18 Pro dispose d'un CPU 6 cœurs et d'un GPU 6 cœurs, avec des performances multicœurs comparables à celles de la M1 - ce qui en ferait un successeur spirituel du MacBook Air M1. Elle permettrait de profiter des fonctionnalités Apple Intelligence, mais avec des compromis probables : seulement 8 Go de RAM (contre 16 Go minimum sur les MacBook Air et Pro actuels de base), des ports USB-C standards sans support Thunderbolt (transferts plus lents et limitations sur les écrans externes), et l'absence des optimisations propres aux puces M. Mais tout cela permettra d'avoir un prix canon.

Une sortie imminente

Le lancement est attendu dès la première semaine de mars 2026 - potentiellement annoncé lors de l'événement Apple du 4 mars -, avec un prix bien en dessous de 1 000 € (les spéculations tournent autour de 599 € à 799 €). Ce modèle viserait les acheteurs soucieux de leur budget, les étudiants ou ceux qui cherchent une alternative aux Chromebooks et PC Windows d'entrée de gamme.



La flambée des prix des puces DRAM et NAND flash a pu jouer un rôle dans l'écoulement des stocks M1, mais le timing coïncide parfaitement avec l'attente autour de ce nouveau MacBook d'entrée de gamme.

