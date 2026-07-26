Le prochain iPad mini 8 sera le premier iPad résistant à l’eau

Apple prépare une mise à jour majeure pour son iPad mini, et celle-ci devrait arriver d’ici octobre de cette année. Selon les rumeurs et notamment Bloomberg il y a quelques temps, ce nouveau modèle, la huitième génération, sera la première tablette de la marque à bénéficier d’une conception résistante à l’eau.

Une protection contre l’humidité bienvenue

Actuellement, aucun iPad ne dispose d’une certification officielle de résistance à l’eau. Apple ne recommande pas d’exposer les modèles existants à l’humidité. Avec le prochain iPad mini, la donne va changer : l’appareil devrait offrir une protection comparable à celle des iPhone, permettant une utilisation occasionnelle dans une salle de bain ou près d’une piscine.

Pour y parvenir, Apple aurait conçu un système de haut-parleurs à vibration. Au lieu de trous traditionnels, le son serait émis directement par des surfaces planes du châssis. Cette technologie, brevetée par Apple dès 2014, élimine l’un des principaux points d’entrée pour l’eau et la poussière.

On ignore encore le niveau exact de protection IP qui sera annoncé, mais l’approche diffère de celle utilisée sur l’iPhone (joint d’étanchéité et adhésifs). Gageons que les pochettes étanches ne seront plus nécessaires.

D’autres améliorations attendues

Cette résistance à l’eau n’est pas la seule nouveauté, loin de là. Voici un rappel des évolutions attendues sur l’iPad mini 8 :

Écran OLED : Après les iPad Pro, le mini passera à l’OLED pour des noirs parfaits, un meilleur contraste et une consommation réduite. La dalle devrait mesurer 8,4 pouces et cadencé en 60 Hz.

Processeur puissant : Un « bond majeur » est attendu, probablement avec la puce A19 Pro ou A20 Pro.

Design globalement similaire, mais avec ces améliorations techniques significatives.

Le modèle actuel (iPad mini 7) avait été lancé en octobre 2024 avec la puce A17 Pro. Le prochain iPad mini pourrait voir son prix augmenter légèrement (jusqu’à 100 € selon certaines estimations), surtout après les hausses générales de juin.

Cette mise à jour permettra enfin à l’iPad mini de rivaliser avec les liseuses étanches (Kindle Paperwhite, Kobo) pour une lecture au bord de la piscine ou dans le bain, tout en conservant l’avantage d’un véritable système d’exploitation et d’une bibliothèque d’apps et de jeux incomparables.

On attendra avec impatience les annonces officielles d’ici octobre. Ce nouvel iPad mini s’annonce comme l’un des plus aboutis de la gamme. D’ici-là, nous decouvrirons également les nouveaux iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Ultra, Apple Watch Séries 12 et autres Apple Watch Ultra 4.

Vous attendez ce nouvel iPad mini ? Ou préférez-vous un autre modèle de la gamme iPad ?

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