Apple brevète un nouveau Taptic Engine ultra-résistant

Apple vient d'obtenir un brevet pour une version révolutionnée de son célèbre Taptic Engine, capable de résister aux chocs les plus violents. Cette innovation pourrait transformer la durabilité des futurs iPhone et Apple Watch, en protégeant l'un des composants les plus fragiles de ces appareils.

Un système de ressorts intelligent pour absorber les impacts

Le brevet décrit un mécanisme ingénieux basé sur des ressorts cantilever non-linéaires intégrés directement dans le boîtier du moteur haptique. Ces ressorts, aux géométries variables avec des bords chanfreinés, créent un profil de rigidité adaptatif : ils restent souples lors de pressions légères mais se raidissent progressivement sous des charges importantes.

Concrètement, la masse mobile du Taptic Engine, normalement suspendue par des flexions, ne frappe plus directement les parois rigides lors d'une chute. Elle entre en contact avec ces ressorts protecteurs qui absorbent et redistribuent l'énergie sur une durée prolongée, réduisant considérablement les risques de défaillance.

Des applications prometteuses pour l'écosystème Apple

Cette technologie s'adresse particulièrement aux appareils les plus exposés aux chocs. L'Apple Watch, portée au poignet, subira moins de dommages lors d'impacts contre des surfaces dures. Les iPhone bénéficieront d'une meilleure longévité, sachant que le Taptic Engine reste l'un des points de défaillance mécanique les plus fréquents après une chute.

Le brevet mentionne également des applications pour les futurs dispositifs de réalité mixte et les accessoires portables, où la robustesse devient cruciale pour l'expérience utilisateur. Apple pourrait même envisager des configurations modulaires, avec des ressorts ajustables selon le type d'appareil ou les préférences d'utilisation.

Cette approche s'inscrit dans la stratégie d'Apple d'améliorer la durabilité sans compromettre la finesse de ses produits, un défi constant dans la conception de dispositifs haptiques performants.



