L'iPhone 18 Pro pourrait coûter 1 600 € en France

Selon plusieurs estimations, le futur smartphone haut de gamme d'Apple pourrait connaître une augmentation significative de son prix de vente, avec un tarif qui dépasserait largement les 1 500 euros en France.

iPhone 18 Pro : voici combien devrait vous coûter la crise de la mémoire

Tim Cook l'a dit sans détour au Wall Street Journal : Apple ne peut plus absorber la flambée des prix de la DRAM et du NAND Flash. La situation est devenue, selon ses propres mots, "insoutenable". Depuis des mois, Apple jouait les amortisseurs entre ses fournisseurs et ses clients. Ce temps est révolu.



Pour comprendre ce que cela signifie concrètement, le Wall Street Journal a mené un exercice de décomposition du coût d'un iPhone 18 Pro, composant par composant, en s'appuyant sur les estimations de TechInsights.

Ce que coûte vraiment un iPhone 18 Pro à fabriquer

Voici l'état des coûts estimés pour Apple sur un iPhone 18 Pro de base (12 Go de RAM, 256 Go de stockage) :



- Puce A20 Pro (2 nm) : environ 85 dollars, contre 45 dollars pour l'A18 Pro en 2024, soit près du double dû au passage au noeud 2 nm de TSMC.



- DRAM (12 Go) : 145 dollars estimés pour l'iPhone 18 Pro, contre seulement 39 dollars l'an dernier sur l'iPhone 17 Pro. Une hausse de 272 % en un an, directement liée à la guerre que se livrent les géants de l'IA pour accaparer les capacités de production des fonderies.



- Stockage NAND (256 Go) : en forte progression également, les prix du NAND Flash devant grimper entre 55 et 60 % sur la période.

- Écran, batterie, modules caméra, châssis : environ 302 dollars au total selon TechInsights, une partie relativement stable.



Le coût de fabrication total de l'iPhone 17 Pro était estimé à 530 dollars. Avec la hausse de la mémoire, ce chiffre monte à environ 726 dollars pour l'iPhone 18 Pro, soit une progression de près de 37 %.

Le prix de vente : entre 1 299 et 1 399 dollars

L'iPhone 17 Pro est vendu 1 099 dollars aux États-Unis, avec une marge brute estimée à 47 % par TechInsights. Pour maintenir cette marge sur l'iPhone 18 Pro, Apple devrait afficher un tarif de 1 371 dollars. La marque préférant des prix ronds, le scénario le plus probable selon le WSJ serait un prix de 1 299 dollars, pour une marge légèrement inférieure à 44 %.



Mais l'analyste Ming-Chi Kuo ajoute également une variable supplémentaire : un nouveau système de caméra dont le coût de fabrication serait 50 % plus élevé que celui de l'iPhone 17 Pro. En intégrant ce facteur, le prix plancher grimperait facilement à 1 399 dollars.

Et en France ?

L'iPhone 17 Pro est actuellement vendu 1 329 euros en France dans sa version 256 Go. En appliquant la même progression proportionnelle que celle anticipée sur le marché américain, entre 18 et 27 % selon les scénarios, l'iPhone 18 Pro pourrait s'afficher entre 1 569 et 1 688 euros au lancement. En retenant l'hypothèse médiane d'une hausse de 200 dollars répercutée avec la TVA française à 20 % et les marges habituelles de distribution, un prix de départ autour de 1 599 euros semble le plus réaliste. 1 499 € étant le prix le plus optimiste...



Apple n'a confirmé ni date ni montant précis. La réponse viendra en septembre mais quoi qu'il arrive, ce sera la très mauvaise nouvelle du keynote.