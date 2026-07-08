Une photo du "packaging" de l'iPhone Ultra circule déjà sur les réseaux

L'iPhone Ultra pliable fait encore parler de lui. Une photo présentée comme celle de son emballage de vente circule sur les réseaux sociaux, alimentant encore un peu plus les rumeurs autour du futur smartphone d'Apple.

Cela devrait globalement ressembler à ça

Le leaker Majin Bu, connu pour ses fuites régulières sur l'écosystème Apple, a partagé une photo montrant ce qui "serait" la boîte de vente de l'iPhone Ultra, le futur smartphone pliable de la marque. Il accompagne son message d'un clin d'œil ironique, affirmant que l'appareil lui serait déjà parvenu, boîte comprise, alors que le produit n'a même pas encore été officiellement annoncé ni même produit en usine.



Au delà de la boutade, ce visuel offre un premier aperçu concret de ce à quoi pourrait ressembler l'emballage du produit. On y retrouve les codes visuels habituels d'Apple, avec le logo de la marque, le nom du produit inscrit sobrement et une illustration de l'appareil en position fermée, dévoilant deux capteurs photo disposés verticalement ainsi qu'un petit écran externe. La mention ULTRA apparaît en bas de la boîte, dans un encadré ovale rappelant la présentation des anciennes gammes Pro Max.

Cette fuite tombe le même jour où plusieurs médias spécialisés confirment que la production en série de l'iPhone Ultra a bel et bien commencé, mettant fin aux inquiétudes entourant d'éventuels retards liés à la charnière de l'appareil. Des sources issues de la chaîne d'approvisionnement, notamment en Chine et en Corée du Sud, indiquent que Foxconn recrute massivement pour assembler l'appareil et qu'Apple aurait même revu ses objectifs à la hausse, visant près de 10 millions d'unités pour cette première année.



La présentation officielle reste attendue à la mi-septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro, avec une commercialisation qui pourrait suivre dès la fin du mois ou début octobre. Les analystes s'accordent toutefois à dire que les stocks disponibles au lancement seront limités, un peu à la manière de l'iPhone X en 2017. Ceux qui espèrent en obtenir un dès le premier jour devront donc probablement s'armer de patience, ou de rapidité au moment des précommandes.