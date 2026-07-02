MacBook Pro M6 fin 2026, puis version M7 début 2027

Comme nous l'évoquions récemment, Apple prépare une transition rapide sur sa gamme MacBook Pro. Selon Bloomberg, un MacBook Pro 14 pouces équipé de la puce M6 devrait arriver fin 2026, suivi d’un modèle M7 profondément repensé au premier semestre 2027.

Un cycle M6 très court

Apple aurait déjà finalisé le travail sur la version M6 du MacBook Pro 14 pouces il y a plusieurs mois. Ce modèle devrait donc arriver avant la fin de l’année 2026. Le cycle de la puce M6 sera inhabituellement court : Apple ne prévoit pas de versions Pro et Max de la M6, ce qui lui permet de passer rapidement à la génération M7, plus orientée IA.

Un redesign majeur avec la M7

Le MacBook Pro M7 (prévu début 2027) adopterait un nouveau design, aligné sur celui que Apple prépare pour ses futurs MacBook Pro OLED tactiles haut de gamme. Ce redesign devrait inclure un châssis plus fin et une évolution globale de l’esthétique, dans la lignée des rumeurs autour d’un MacBook Pro OLED, aussi appelé MacBook Ultra. Mais la dernière information en date sur cet appareil lui attribuait des puces M5 Pro et M5 Max...



La date exacte de sortie des modèles OLED reste encore floue, mais Bloomberg évoque une fenêtre entre fin 2026 et début 2027.

Un calendrier perturbé par la pénurie de mémoire

Ces plans restent toutefois sujets à changement en raison de la pénurie mondiale de composants mémoire et de la hausse des prix qui touche Apple. La firme doit jongler avec plusieurs lancements importants au premier semestre 2027 :

Apple accélère sa feuille de route sur les MacBook Pro pour ne pas se laisser distancer sur l’IA. Le passage rapide de la M6 à la M7 montre une volonté de privilégier les puces optimisées pour l’intelligence artificielle. Le redesign attendu en 2027 pourrait marquer un vrai renouveau esthétique pour la gamme, surtout si les modèles OLED tactiles arrivent en parallèle. La rumeur veut qu'Apple affine ses ordinateurs portables et qu'elle supprime l'encoche.