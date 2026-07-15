Apple Intelligence arrive bientôt en Chine après un accord avec le gouvernement

Excellente nouvelle pour les utilisateurs chinois ! Apple a franchi une étape importante pour déployer Apple Intelligence et le nouveau Siri dans le pays. Après des mois de négociations, l’entreprise a conclu un accord avec les autorités chinoises, permettant l’intégration de modèles d’IA locaux. Quant à Siri AI en Europe, nous serons, a priori, les derniers à en profiter.

Un partenariat avec Baidu et Alibaba

Selon des sources citées par Reuters, Apple Intelligence utilisera les capacités de deux grands acteurs chinois :

Baidu

Alibaba (via son modèle Qwen)

Alibaba a d’ailleurs confirmé officiellement que son modèle Qwen sera intégré dans les nouveaux systèmes d’exploitation d’Apple.

Ce partenariat était nécessaire pour respecter la réglementation chinoise, qui impose de collaborer avec une entreprise locale pour les services d’IA générative. La cybersécurité chinoise a officiellement enregistré le service « Apple Intelligence » pour une utilisation sur iPhone dans le pays.

Un déploiement progressif

Pour l’instant, Apple Intelligence (y compris le nouveau Siri AI) n’est disponible qu’en anglais dans les bêtas iOS 27, et uniquement dans un nombre limité de pays. Apple avait promis un déploiement « rapide » vers d’autres langues et régions. L’accord avec la Chine devrait accélérer considérablement l’arrivée de ces fonctionnalités dans le pays, même si aucune date précise n’a encore été communiquée.

Pourquoi c’est important ?

La Chine représente un marché colossal pour Apple. Pouvoir proposer Apple Intelligence (résumés intelligents, génération d’images, améliorations de Siri, etc.) sur place est stratégique pour maintenir la compétitivité de l’iPhone face aux constructeurs locaux qui avancent rapidement sur l’IA.

Cet accord montre une fois de plus la capacité d’Apple à s’adapter aux réglementations locales tout en préservant l’expérience premium de son écosystème.

On attend maintenant avec impatience le déploiement officiel en Chine, et surtout en Europe !