AppleCare+ : Apple augmente discrètement ses tarifs pour Mac et iPad

Apple revoit discrètement les tarifs d'AppleCare+ à la hausse. La hausse concerne uniquement les nouvelles souscriptions pour les Mac et les iPad, tandis que les abonnés actuels conservent, pour le moment, leur tarif.

Tout augmente

Apple vient d'ajuster à la hausse les prix de son programme AppleCare+, une décision révélée par Bloomberg ce mercredi et confirmée par plusieurs sources concordantes. Contrairement à ce qui a pu circuler sur les réseaux sociaux, cette augmentation ne concerne pas les AirPods, mais uniquement les nouveaux abonnements souscrits pour un Mac ou un iPad.



Concrètement, les formules mensuelles progressent de 0,50 dollar, tandis que les formules annuelles augmentent de 5 dollars. Aux États-Unis, cela porte par exemple le tarif du Mac mini à 4,49 dollars par mois ou 44,99 dollars par an, contre des montants légèrement inférieurs auparavant. Les MacBook Pro 16 pouces, modèles les plus chers de la gamme, atteignent désormais 15,99 dollars mensuels ou 159,99 dollars annuels. Côté iPad, l'iPad Pro 13 pouces M5 grimpe à 11,99 dollars par mois.



Point important pour les abonnés existants : cette hausse ne s'applique qu'aux nouvelles souscriptions. Les utilisateurs ayant déjà activé AppleCare+ conservent leur tarif d'origine, du moins pour l'instant. Apple n'a communiqué aucun calendrier concernant une éventuelle révision des contrats en cours.

Bloomberg relie bien évidemment ce geste tarifaire au contexte plus large de tensions sur les composants, notamment une pénurie mondiale de mémoire qui pèse sur les coûts de production dans l'ensemble de l'industrie. Les fabricants de smartphones et d'ordinateurs répercutent progressivement ces surcoûts, et les services annexes comme les garanties étendues n'y échappent pas.



Pour les acheteurs français, aucune confirmation officielle des nouveaux tarifs en euros n'a encore été communiquée par Apple. Historiquement, la firme de Cupertino aligne ses ajustements internationaux sur les hausses américaines dans les semaines qui suivent, avec des montants qui intègrent la TVA locale.



Reste à savoir si cette augmentation, encore modeste, annonce une révision plus large de la politique tarifaire d'AppleCare One, le forfait multi-appareils lancé l'an dernier, qui semble pour l'instant épargné par ce mouvement.