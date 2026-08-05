Sunbird revient sur le Google Play Store : iMessage sur Android, version 2

L’application Sunbird Messaging, qui permet aux utilisateurs Android d’échanger des messages en « bulles bleues » avec les iPhone, est de retour sur le Google Play Store. Après une période d’accès anticipé, elle est désormais disponible publiquement.

Une deuxième chance après un retrait forcé

Sunbird avait déjà été proposée entre fin 2022 et fin 2023, avant d’être retirée pour des raisons de sécurité. À l’époque, l’application envoyait les identifiants Apple ID des utilisateurs vers ses serveurs de façon non chiffrée (en HTTP). Un attaquant pouvait potentiellement intercepter les messages et les pièces jointes, et les employés de Sunbird avaient accès à une plateforme stockant l’ensemble des contenus.

L’application est revenue en bêta sur invitation en avril 2024, mais restait jusqu’ici inaccessible au grand public.

Ce qui a changé côté sécurité

Sunbird affirme aujourd’hui que les messages sont chiffrés sur l’appareil et pendant le transfert, et qu’ils ne sont pas stockés sur ses serveurs. Un compte Apple ID reste nécessaire pour utiliser le service. Selon la société, le mot de passe ne sert qu’à établir la session initiale, puis est détruit. Des détails supplémentaires sont disponibles sur le site officiel de Sunbird.





Quelles fonctionnalités aujourd’hui ?

À ses débuts, Sunbird promettait des avantages alors absents d’Android : indicateurs de frappe, accusés de lecture, médias de meilleure qualité… Depuis l’adoption de RCS par Apple, la plupart de ces fonctions sont devenues disponibles nativement dans les conversations Android-iPhone.

Sunbird se distingue donc principalement par la couleur des bulles (bleues au lieu de vertes). Point important : l’iMessage via Sunbird n’enregistre pas de numéro de téléphone. Les contacts voient uniquement l’adresse e-mail de l’utilisateur.

Tarif

L’application propose un essai gratuit de 14 jours sur le Play Store. Ensuite, l’abonnement est facturé 2,99 $ par mois ou 24,99 $ par an.

Après les polémiques de sécurité de sa première version, Sunbird tente de revenir avec un discours plus rassurant. Reste à voir si les utilisateurs Android seront convaincus par la promesse des bulles bleues, alors que RCS a déjà comblé une grande partie du fossé fonctionnel, encore plus avec iOS 27.

Seriez-vous prêt à essayer Sunbird pour avoir des bulles bleues sur Android ? Si vous voulez notre avis, c'est cher pour ce que c'est.