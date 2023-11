L'application Sunbird qui permet d'utiliser iMessage sur Android est suspendue

Le récent malaise autour du lancement de l'application Nothing Chats commence à faire du bruit. Après sa suppression, c'est au tour de Sunbird, partenaire de Nothing Chats, d'annoncer la suppression temporaire de son application du Play Store. Il semblerait que la sécurité ne soit pas du tout au rendez-vous.

Sunbird dans la tourmente

Il y a tout juste un an, nous évoquions le cas de l'application Sunbird, qui avait pour objectif de démocratiser iMessage sur Android. Douze mois plus tard, le service informe ses utilisateurs via une notification qu'il va fermer ses portes pour une durée indéterminée.



La raison ? Une enquête approfondie pour de potentiels problèmes de sécurité importants. Il y a deux jours, Nothing a rapidement supprimé une application similaire suite à la découverte d'un protocole de sécurité perfectible. Une application qui s'appuyait justement sur Sunbird pour fonctionner. Tout s'explique.

En passant par Sunbird, un utilisateur Android pouvait envoyer des messages aux utilisateurs iPhone via la fameuse bulle bleue d'iMessage. Malheureusement, les premiers retours indiquent que Sunbird est en capacité d'accéder à tous les messages envoyés depuis sa plateforme, ce qui à la base ne devrait pas être le cas selon les propos des personnes derrière l'application.



Quoi qu'il en soit, il ne sera bientôt plus nécessaire de passer par ce type d'application étant donné qu'Apple a officiellement annoncé l'arrivée du RCS sur iPhone dès 2024. iMessage restera un circuit fermé iOS, mais le RCS permettra aux iPhone et Android d'échanger d'une manière similaire.