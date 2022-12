Sunbird permet d'utiliser iMessage entre iOS et Android (bientôt WhatsApp, Slack, etc)

Voici une nouvelle application qui tente de faire fonctionner le service messagerie d'Apple sur Android. Cette fois, c'est le tour de Sunbird Messaging, une application qui vise à simplifier le processus de messagerie des utilisateurs d'iPhone avec iMessage pour Android. Mais ce n'est que le début, l'entreprise voulant agréger tous les services existants comme WhatsApp ou Slack.

Pas la première app à tenter l'expérience iMessage sur Android

Vous le savez, ce n'est pas la première tentative de porter iMessage sur Android. Le précédent, et le plus connu s'appelle AirMessage. Ces initiatives nécessitent souvent des solutions de contournement, comme l'exécution d'un serveur sur un Mac. Ainsi, les messages peuvent être reçus sur un ordinateur de bureau ou portable fonctionnant sous MacOS, puis transférés sur votre téléphone Android. Google a beau demander l'arrivée de RCS sur iPhone, Apple ne semble pas disposé à adopter le protocole. Logique quand on sait que iMessage aide à vendre des appareils...

Une solution sans hack

L'équipe à l'origine de Sunbird affirme qu'il n'est pas nécessaire de recourir à des solutions de fortune pour transposer iMessage sur Android grâce à sa mise en œuvre unique. Il suffit de se connecter à son compte Apple et l'application s'occupe du reste. Le fait de ne pas avoir besoin d'un ordinateur est un argument de poids, mais il n'est pas certain que cela fonctionne bien par rapport aux autres solutions existantes. Cela pose également des questions en matière de sécurité, notamment parce que la transparence n'est pas de mise ici.



Pourtant, les développeurs assurent que le chiffrement de bout en bout de tous les messages est présent, avec des chats de groupe, des médias en pleine résolution et la plupart des fonctionnalités iMessage de base disponibles lorsque vous utilisez Sunbird sur votre téléphone Android. Les premiers retours sont encourageants, mais l'app n'est pas exempte de bugs.



Dans certains cas ne serait pas envoyer et les destinataires n'ont pas reçu les messages, photos, cartes de contact ou autre. Ce n'est pas parfait, mais Sunbird est encore en accès anticipé à ce stade et des failles dans le système sont "normales".

Bientôt compatible avec WhatsApp

Sunbird pour Android ne se contentera pas de prendre en charge iMessage. Les développeurs souhaitent qu'il soit l'hôte de plusieurs plates-formes de messagerie, notamment WhatsApp, Facebook Messenger, le bon vieux SMS/MMS et leur propre messagerie Sunbird-to-Sunbird. Les futures mises à jour devraient également apporter Slack, Signal, Telegram, Discord, Instagram DMs, la messagerie privée de LinkedIn, et même le support RCS. Ambitieux !



Nous allons surveiller Sunbird de près, notamment quand la version finale sera disponible sur le Play Store.