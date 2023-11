Nothing annonce la compatibilité avec iMessage sur ses Android

La marque de téléphone Nothing, fondée par celui qui avait lancé OnePlus, Carl Pei, vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle application "Nothing Chats" compatible avec iMessage dans le courant du mois. Le service prévoit également de gérer RCS, le protocole implémenté par Google.

Nothing rend iMessage compatible avec Android

Vous voulez connaître le secret de Nothing ? L'application "Chats" est alimentée par Sunbird, un client iMessage non officiel qui a fait ses débuts l'année dernière sur le Google Play Store et que nous vous avions présenté. Pour utiliser l'application Nothing Chats avec iMessage, les utilisateurs devront se connecter avec leur identifiant Apple. L'application propose un chiffrement de bout en bout, conformément à la politique de confidentialité de Sunbird. Mais concrètement, nous n'avons aucune certitude quant à la transmission des données, vu que les identifiants Apple sont fournis au service.

Nothing Chats est une application développée en partenariat avec Sunbird, qui vous permet d'envoyer des messages aux autres utilisateurs via les bulles bleues. Nous sommes actuellement en phase d'évaluation Beta, ce qui implique que des améliorations et plus de fonctionnalités verront le jour plus tard. Restez informés en vous inscrivant pour les mises à jour.



Dans une vidéo, Carl Pei, PDG de Nothing, explique que l'application prendra en charge les chats individuels et de groupe, les indicateurs de frappe, le partage de médias en taille réelle et les notes vocales. Des fonctionnalités telles que les accusés de réception, les réactions aux messages et les réponses seront ajoutées ultérieurement. De quoi abonder dans le sens d'Apple qui ne souhaite pas ouvrir iMessage et basculer vers RCS, malgré la pression de l'UE.

Nothing Chats prendra également en charge la messagerie RCS sur le téléphone (2). L'application sera disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne à partir du vendredi 17 novembre.