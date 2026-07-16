Le Google Play Store ouvre enfin la porte aux magasins d’applications alternatifs sur Android

Google et Epic Games ont finalement renoncé à leur accord de règlement commun, ce qui oblige désormais la firme de Mountain View à appliquer l’injonction permanente prononcée en octobre 2024, et notamment à autoriser les magasins d’applications tiers sur Android.

À partir du 22 juillet, les utilisateurs américains pourront installer des boutiques d’applications alternatives directement via le Google Play Store. Une évolution majeure qui change la donne sur Android et qui mérite d’être analysée du côté d’Apple. Avant cela, Android permettait d’accéder à d’autres applications type « store » mais il fallait installer les APK directement sur son téléphone.

Un long bras de fer judiciaire

Epic Games avait attaqué Google en justice en même temps qu’Apple. Si Apple a globalement remporté son procès, Google a été condamné pour abus de position dominante. Le jury a estimé que Google entretenait un monopole sur le Play Store et facturait des commissions trop élevées aux développeurs.

Google avait tenté de négocier un règlement avec Epic pour éviter l’injonction permanente, mais le tribunal n’était pas convaincu. Les deux parties ont donc préféré retirer leur demande commune plutôt que de prolonger une procédure incertaine, dixit Google à nos amis de The Verge.

Ce qui change concrètement à partir du 22 juillet

Google va ouvrir son écosystème aux boutiques alternatives :

Les magasins tiers pourront distribuer le catalogue du Google Play Store

Google demandera une redevance annuelle de 5 000 $ aux opérateurs de ces boutiques

Les applications téléchargées via ces stores utiliseront toujours le système de Google Play

Google continuera de percevoir sa commission sur les transactions réalisées via ces plateformes

Parallèlement, Google a récemment annoncé une réduction de ses commissions et l’acceptation de systèmes de paiement alternatifs, deux mesures distinctes de l’ouverture aux magasins tiers.

Les magasins d’applications tiers les plus connus sur Android

Avec l’ouverture progressive d’Android aux boutiques alternatives, voici les principaux magasins tiers les plus populaires et les plus utilisés aujourd’hui :

1. Galaxy Store (Samsung)

Le plus connu et le plus utilisé

Exclusif aux appareils Samsung

Très bien intégré sur les Galaxy (mises à jour système, promotions, etc.)

2. Amazon Appstore

L’un des plus anciens et des plus fiables

Disponible sur tous les Android

Bonne sélection d’applications, souvent avec des promotions et des jeux gratuits

3. APKPure

Très populaire pour télécharger des APK

Interface simple et mise à jour régulière

Attention : il faut activer les sources inconnues

4. Aptoide

L’un des plus anciens magasins alternatifs (depuis 2009)

Communauté importante et catalogue très large

5. F-Droid

Le magasin open-source par excellence

Uniquement des applications libres et open source

Idéal pour les utilisateurs soucieux de confidentialité

6. HUAWEI AppGallery

Magasin officiel de Huawei (très développé depuis l’absence de Google Services)

Bonne sélection internationale et chinoise

7. Uptodown

Très connu pour sa simplicité et ses versions anciennes d’applications

Téléchargements directs et sécurisés

8. NeonFrog / AppBrain

Moins connus du grand public mais appréciés des power users

9. Aurora Store

Client non officiel pour accéder au Google Play Store sans compte Google

Très utile pour la confidentialité

Et Apple dans tout ça ?

Cette décision n’a pas d’impact juridique direct sur Apple aux États-Unis. Cependant, elle renforce le mouvement mondial en faveur de l’ouverture des écosystèmes mobiles.

En Europe, le Digital Markets Act (DMA) impose déjà à Apple d’autoriser les magasins d’applications alternatifs et le sideloading. Apple a toujours défendu que ces obligations fragilisaient la sécurité et la vie privée des utilisateurs.

La mise en place rapide de boutiques alternatives sur Android pourrait influencer les débats réglementaires futurs et la perception des consommateurs. Apple, qui continue de se battre devant la Cour suprême américaine contre Epic (audience attendue fin 2026 ou début 2027), observe de près l’évolution de la concurrence.

Un nouveau chapitre pour l’écosystème mobile

Google affirme vouloir « offrir plus de choix, des prix plus bas et plus d’opportunités » tout en maintenant la sécurité d’Android. L’entreprise veut se concentrer sur l’exécution de son nouveau modèle économique plutôt que de prolonger le contentieux avec Epic.

Pour les développeurs et les utilisateurs, cette ouverture pourrait à terme créer une véritable concurrence entre magasins d’applications, avec potentiellement des commissions plus basses et des modèles de monétisation différents.

Reste à voir comment les boutiques alternatives vont se positionner et si cette concurrence bénéficiera réellement aux utilisateurs ou créera de nouvelles complexités.

Qu’en pensez-vous ? L’ouverture d’Android aux magasins tiers est-elle une bonne nouvelle pour l’écosystème ?