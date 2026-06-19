L’App Store évolue au Brésil : magasins alternatifs et paiements tiers

Apple a officiellement ouvert les vannes au Brésil. À partir d’aujourd’hui, les développeurs brésiliens peuvent distribuer leurs apps iOS en dehors de l’App Store via des marketplaces alternatifs et proposer des systèmes de paiement tiers, tout en contournant partiellement le système d’achat intégré d’Apple. Tout cela nécessite iOS 26.5 minimum, alors qu'en Europe, nous y avons droit depuis iOS 17.4.

Ce qui change concrètement au Brésil

Marketplaces alternatifs : Les développeurs peuvent distribuer leurs apps via des stores tiers, à condition que ces marketplaces soient autorisés et contrôlés par Apple.

: Les développeurs peuvent distribuer leurs apps via des stores tiers, à condition que ces marketplaces soient autorisés et contrôlés par Apple. Paiements externes : Possibilité d’intégrer un système de paiement tiers directement dans l’application ou de rediriger les utilisateurs vers un site web pour finaliser l’achat.

: Possibilité d’intégrer un système de paiement tiers directement dans l’application ou de rediriger les utilisateurs vers un site web pour finaliser l’achat. Disponible dès iOS 26.5 (et versions ultérieures).

Ces changements font suite à une décision de l’autorité de la concurrence brésilienne (CADE).

Structure des commissions (frais Apple)

Type de distribution Commission Apple Apps sur l’App Store (paiement in-app) Jusqu’à 21 % (au lieu de 30 %) Petits développeurs / programmes spéciaux 10 % Lien vers paiement externe (depuis App Store) 15 % (parfois 10 %) Apps distribuées via marketplace alternatif 5 % (Core Technology Commission)

Apple justifie cette commission de 5 % par l’utilisation de ses technologies, outils de développement et services.

Mesures de sécurité et restrictions

Apple a mis en place plusieurs garde-fous :

Processus de notarisation des apps iOS

Autorisation obligatoire des marketplaces alternatifs

Limitations strictes sur les liens externes et paiements alternatifs pour les utilisateurs de moins de 18 ans

Avertissements sur les risques de sécurité et de confidentialité

Contexte international

Le Brésil rejoint ainsi l’Union Européenne, le Japon et la Corée du Sud, où Apple a déjà dû ouvrir l’App Store. D’autres pays comme le Royaume-Uni et l’Australie devraient suivre prochainement, alors que les américains ont également accès aux paiements tiers.



Tous les développeurs Apple doivent accepter les nouvelles conditions du Developer Program Agreement avant le 6 juillet 2026.



Cette ouverture forcée marque une nouvelle étape dans la perte progressive du contrôle exclusif d’Apple sur l’écosystème iOS. Si elle profite aux développeurs (commissions réduites et plus de flexibilité), elle soulève aussi des questions légitimes sur la sécurité et la protection des utilisateurs, particulièrement des mineurs.



Ces changements sont-ils une bonne nouvelle pour les consommateurs brésiliens ou risquent-ils de fragiliser la sécurité de l’écosystème ? Rappelons que tout cela n'est pas si simple, avec par exemple l'ouverture aux moteurs web tiers qui n'a, en deux ans, abouti à aucune sortie de navigateur tiers.