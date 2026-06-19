Epic Games et la CAF critiquent les changements de l’App Store au Brésil

Quelques heures seulement après l’annonce d’Apple, Epic Games et la Coalition for App Fairness (CAF) ont vivement réagi aux nouvelles règles imposées aux développeurs au Brésil. Une fois de plus, le studio derrière Fortnite ne mâche pas ses mots, lui qui a passé près de six ans à se battre contre Apple devant le tribunal américain.

Les nouvelles règles d’Apple au Brésil

Comme vous l'avez vu ce matin, Apple a accepté, sous pression de l’autorité de la concurrence brésilienne (CADE), d'ouvrir son App Store au Brésil avec :

La distribution d’apps via des marketplaces alternatifs

L’utilisation de systèmes de paiement tiers (dans l’app ou via lien externe)

Cependant, Apple maintient une structure de frais qui reste très critiquée :

5 % de taxe 'Core Technology Commission" pour les apps distribuées en dehors de l’App Store

Commissions de 10 % à 21 % selon les cas pour celles restant sur l’App Store

Frais supplémentaires pour les paiements externes

Ces conditions sont très proches de celles appliquées au Japon, et nettement moins ouvertes que celles imposées par le Digital Markets Act en Europe.

Réactions très fermes

La Coalition for App Fairness (qui regroupe Epic, Spotify, Basecamp, Proton, Deezer, Match, Tile, etc.) a déclaré sur son site :

Les conditions annoncées aujourd’hui ne créent pas un écosystème ouvert et concurrentiel au Brésil. Les développeurs qui choisissent des magasins alternatifs ou des paiements externes sont pénalisés par des frais élevés et des exigences de suivi excessives. Cela garantit à Apple un avantage injuste et freine l’innovation.

Epic Games a été encore plus direct sur son blog :

Apple applique au Brésil les mêmes politiques anticoncurrentielles qu’au Japon. Ces conditions et ces “junk fees” sont conçues pour décourager les développeurs de quitter l’App Store. Les consommateurs n’auront pas accès à de meilleures offres et devront subir un processus d’installation compliqué.

Epic a également confirmé qu’elle continuait à travailler avec les autorités brésiliennes et qu’elle prévoyait de lancer l’Epic Games Store sur iPhone au Brésil dans les prochains mois.

Analyse

Apple tente de trouver un équilibre entre les exigences réglementaires et la préservation de son modèle économique. Cependant, pour Epic et la Coalition, ces mesures restent insuffisantes et continuent de protéger excessivement la position dominante d’Apple.



Cette réaction rapide montre que le bras de fer entre Apple et les grands acteurs du tech est loin d’être terminé. Le Brésil devient un nouveau champ de bataille important après l’Europe, le Japon et la Corée du Sud.