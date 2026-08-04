TECNO présente un smartphone doté d'un écran sans la moindre bordure

TECNO veut franchir une nouvelle étape dans la course aux smartphones sans bordures. À l'IFA 2026, le constructeur chinois dévoilera un concept promettant un écran aux bordures totalement invisibles, un objectif qu'Apple poursuit encore sans l'avoir atteint.

TECNO efface la bordure de l'écran, un défi qu'Apple veut réaliser

TECNO va présenter à l'IFA 2026 de Berlin, du 4 au 8 septembre, un prototype baptisé Next-Gen Bezelless Concept Phone. Sa promesse est simple à énoncer mais redoutable à concrétiser : une bordure d'écran de 0 mm, obtenue grâce à un nouvel empilement interne des couches et à une refonte structurelle du panneau. Le fabricant chinois affirme avoir supprimé le dernier liseré noir qui séparait jusqu'ici la dalle du châssis, là où les meilleurs smartphones du marché plafonnent encore autour de 90 % de surface d'écran utile.



Ce chiffre prend tout son sens quand on le compare aux rumeurs qui entourent l'iPhone 20, attendu en 2027 pour les vingt ans de l'iPhone. Apple planche depuis plusieurs années sur un écran bord à bord utilisant du verre courbé pour donner l'illusion d'une disparition des bordures, sans pour autant les supprimer physiquement. La bordure a en effet une utilité que l'on oublie facilement : elle absorbe une partie du choc en cas de chute et protège la jonction entre le verre et le châssis contre la poussière et l'humidité. La retirer entièrement, comme le revendique TECNO, oblige donc à repenser toute l'étanchéité et la résistance aux chocs du téléphone, un compromis qu'Apple n'a historiquement jamais accepté de faire à la légère.

C'est précisément là que la démarche de TECNO devient intéressante à observer. Le constructeur ne cache pas que ce concept sert avant tout de vitrine technologique, destinée à alimenter sa future gamme commerciale plutôt qu'à sortir tel quel dans les boutiques. Cela rappelle une nouvelle fois la complexité de ce design et explique en partie pourquoi Apple met autant de temps à le concrétiser.