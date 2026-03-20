Apple explique pourquoi les puces M5 possèdent trois types de cœurs différents

Lors de la présentation des puces M5 Pro et M5 Max ce mois-ci, Apple a introduit une nouvelle nomenclature pour ses cœurs CPU : cœurs d’efficacité, cœurs de performance et super cœurs.



Dans une récente interview accordée au magazine allemand Mac & i, Apple explique en détail les motivations derrière cette Architecture Fusion et le rôle précis de chaque type de cœur.

Trois cœurs battants

Les trois types de cœurs de la génération M5 :

Super cœurs

Ce sont les cœurs les plus puissants jamais conçus par Apple. Ils sont optimisés pour offrir les meilleures performances mono-cœur possibles.

Anand Shimpi (responsable des technologies matérielles chez Apple) les décrit comme :

« Le cœur CPU le plus rapide au monde ».

Ce sont les cœurs les plus puissants jamais conçus par Apple. Ils sont optimisés pour offrir les meilleures performances mono-cœur possibles. Anand Shimpi (responsable des technologies matérielles chez Apple) les décrit comme : « Le cœur CPU le plus rapide au monde ». Cœurs de performance (nouveauté des M5 Pro et M5 Max)

Positionnés en milieu de gamme, ils offrent un excellent équilibre entre efficacité énergétique et performances multi-cœurs.

Leur microarchitecture est entièrement sur mesure, différente à la fois des super cœurs et des cœurs d’efficacité.

Fait notable : ils parviennent même à dépasser l’efficacité énergétique des cœurs d’efficacité traditionnels tout en délivrant bien plus de puissance multi-threadée.

(nouveauté des M5 Pro et M5 Max) Positionnés en milieu de gamme, ils offrent un excellent équilibre entre efficacité énergétique et performances multi-cœurs. Leur microarchitecture est entièrement sur mesure, différente à la fois des super cœurs et des cœurs d’efficacité. Fait notable : ils parviennent même à dépasser l’efficacité énergétique des cœurs d’efficacité traditionnels tout en délivrant bien plus de puissance multi-threadée. Cœurs d’efficacité

Ils restent les champions de la faible consommation.

Ils sont particulièrement efficaces pour les tâches de fond et les usages légers, même s’ils ne rivalisent pas avec les super cœurs en performance par cycle d’horloge.

Composition selon les modèles :

M5 (version de base) : cœurs d’efficacité + super cœurs

M5 Pro et M5 Max : cœurs de performance + super cœurs que l’on trouve dans les nouveaux MacBook Pro M5.

Selon Anand Shimpi, c’est ainsi que l’on obtient le meilleur des deux mondes : performances mono-cœur exceptionnelles grâce aux super cœurs, et excellentes performances multi-threadées grâce aux nouveaux cœurs de performance, le tout avec une efficacité énergétique remarquable.

Pourquoi ces nouveaux noms ?

Doug Brooks, responsable produit Mac chez Apple, précise que les appellations « efficacité », « performance » et « super » ont été choisies délibérément pour que « les caractéristiques de performance de chaque type de cœur soient immédiatement compréhensibles ».

Et pour le futur M5 Ultra ?

Interrogé sur l’éventuelle arrivée d’une puce M5 Ultra reprenant cette Architecture Fusion, Anand Shimpi est resté très prudent :

Pour l’instant, nous n’avons annoncé que les M5 Pro et M5 Max.

Cette refonte architecturale marque une évolution significative dans la stratégie CPU d’Apple, avec une segmentation encore plus marquée entre performances brutes mono-cœur, efficacité multi-cœurs et économie d’énergie. Et c’est aussi l’occasion d’exploser les benchmarks avec des scores fous pour la 3D et l’IA.