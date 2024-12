Le Mac Pro cylindrique fête ses 11 ans

Il y a 11 ans, Apple lançait le Mac Pro cylindrique, rapidement qualifié de « poubelle » par les observateurs et clients. En effet, avec son ordinateur le plus cher, Apple a sorti un design qui allait devenir l'un des plus controversés de l'histoire de l'entreprise, reflétant une période de mécontentement important au sein de la communauté Mac.

Une erreur de parcours

Cette version du Mac Pro tranchait radicalement avec l'ancienne unité centrale classique avec un design cylindrique élégant en aluminium poli, mais qui a rapidement été rapproché d'une « trash can », soit une « poubelle ». Les composants internes étaient disposés autour d'un noyau thermique central, avec un seul ventilateur refroidissant le système en aspirant l'air par le bas, à travers le noyau, et en l'expulsant par le haut. Cette configuration permettait un fonctionnement remarquablement silencieux, même en cas d'utilisation intensive. Pourtant, comme notre modèle à la rédaction, le Mac Pro 2013 chauffait vite et beaucoup. Nous l'avions surnommé le thermos...

Lors de la WWDC 2013, Apple était fière de cette nouvelle direction en matière de design, avec la célèbre déclaration de Phil Schiller répondant aux critiques sur la stagnation des modèles précédents et l'engagement d'Apple envers les utilisateurs professionnels :

Je ne peux plus innover, mon cul.

Le Mac Pro 2013 promettait deux fois plus de performances que son prédécesseur dans un encombrement nettement plus réduit, alimenté par des processeurs Intel Xeon et deux GPU AMD FirePro, avec une puissance de calcul de sept téraflops. Cependant, la dépendance de cette conception aux ports Thunderbolt 2 externes pour l'extension était un point de discorde majeur, car il manquait d'emplacements internes pour les mises à niveau telles que des cartes graphiques ou de la mémoire supplémentaires, ce qui le rendait moins adaptable aux besoins évolutifs des clients professionnels.

L'incapacité du Mac Pro à recevoir des mises à jour matérielles substantielles au fil des ans a mis en évidence ses limites de conception. En 2017, Apple a publiquement reconnu ces lacunes et, en 2019, ils ont présenté un nouveau Mac Pro qui revenait à une conception de tour modulaire, offrant de vastes capacités d'extension interne. Il a aussi eu droit à sa critique pour son design à cause de sa grille perforée : la rape à fromage.



Depuis, Apple a largement rectifié le tir, avec ses Mac sous Apple Silicon comme le Mac Studio, le Mac Pro et même le Mac mini. Le Mac mini M4 est notre préféré à l'heure actuelle.