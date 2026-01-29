Le designer de l’application Halide rejoint l'équipe d'Apple

Sebastiaan de With, cofondateur et designer principal de l’application phare Halide (ainsi que de Lux), a rejoint l’équipe de conception d’interface humaine (Human Interface Design) chez Apple. Il l’a annoncé avec un enthousiasme non dissimulé : « Je suis tellement contente de travailler avec la meilleure équipe au monde sur mes produits préférés ».

D'Halide à Apple

Sebastiaan de With ne devrait pas être totalement perdu en arrivant dans sa nouvelle "famille", puisque ce dernier avait déjà collaboré en freelance avec Apple sur des projets comme MobileMe, iCloud et l’application Localiser (Find My). Il a également réalisé des travaux de design pour d’autres entreprises telles que Sony, Mozilla, Oracle, HP et EA. Très respecté pour son approche innovante de l’imagerie mobile, il a fait de Halide l’une des meilleures applications pour iPhone, toujours à la pointe de l'innovation en tirant parti de chaque nouveauté sur les smartphones d'Apple.

Cette arrivée intervient dans un contexte de changements importants au sein de l’organisation design d’Apple. Alan Dye, vice-président du Human Interface Design depuis 2015, a quitté l’entreprise en décembre pour rejoindre Meta après 19 ans de bons et loyaux services. Stephen Lemay, vétéran de 26 ans chez Apple, lui a succédé.



Par ailleurs, des informations indiquent que Tim Cook a confié à John Ternus (SVP Hardware Engineering et potentiel successeur au poste de CEO) la supervision des équipes design hardware et software.



En parallèle, la société Lux a lancé un aperçu de Halide Mark III, la prochaine génération de son application phare. Disponible via mise à jour pour les utilisateurs existants (abonnés ou acheteurs uniques), cette préversion inclut de nouveaux « Looks » créatifs, une version améliorée de Process Zero II avec support HDR et ProRAW, ainsi que d’autres affinages permettant des clichés toujours plus beaux.



La sortie complète est prévue plus tard en 2026, en collaboration avec des partenaires comme The Iconfactory et le coloriste Cullen Kelly. De With, absent de la signature de l'article sur Halide Mark 3, a exprimé son optimisme quant à l’avenir de Lux et Halide. Son départ ne semble pas freiner le développement, qui continue d’innover dans la photographie iOS tierce.



Ce recrutement est en tout cas une bonne nouvelle pour nous, car il va certainement apporter un regard neuf sur les interfaces et l'appareil photo chez Apple.

Télécharger l'app gratuite Halide Mark II