Le designer de l’application Halide rejoint l'équipe d'Apple

halide mark ii pro camera icone app ipa iphone ipadSebastiaan de With, cofondateur et designer principal de l’application phare Halide (ainsi que de Lux), a rejoint l’équipe de conception d’interface humaine (Human Interface Design) chez Apple. Il l’a annoncé avec un enthousiasme non dissimulé : « Je suis tellement contente de travailler avec la meilleure équipe au monde sur mes produits préférés ».

D'Halide à Apple

Sebastiaan de With ne devrait pas être totalement perdu en arrivant dans sa nouvelle "famille", puisque ce dernier avait déjà collaboré en freelance avec Apple sur des projets comme MobileMe, iCloud et l’application Localiser (Find My). Il a également réalisé des travaux de design pour d’autres entreprises telles que Sony, Mozilla, Oracle, HP et EA. Très respecté pour son approche innovante de l’imagerie mobile, il a fait de Halide l’une des meilleures applications pour iPhone, toujours à la pointe de l'innovation en tirant parti de chaque nouveauté sur les smartphones d'Apple.

mark iii preview header

Cette arrivée intervient dans un contexte de changements importants au sein de l’organisation design d’Apple. Alan Dye, vice-président du Human Interface Design depuis 2015, a quitté l’entreprise en décembre pour rejoindre Meta après 19 ans de bons et loyaux services. Stephen Lemay, vétéran de 26 ans chez Apple, lui a succédé.

Par ailleurs, des informations indiquent que Tim Cook a confié à John Ternus (SVP Hardware Engineering et potentiel successeur au poste de CEO) la supervision des équipes design hardware et software.

En parallèle, la société Lux a lancé un aperçu de Halide Mark III, la prochaine génération de son application phare. Disponible via mise à jour pour les utilisateurs existants (abonnés ou acheteurs uniques), cette préversion inclut de nouveaux « Looks » créatifs, une version améliorée de Process Zero II avec support HDR et ProRAW, ainsi que d’autres affinages permettant des clichés toujours plus beaux.

La sortie complète est prévue plus tard en 2026, en collaboration avec des partenaires comme The Iconfactory et le coloriste Cullen Kelly. De With, absent de la signature de l'article sur Halide Mark 3, a exprimé son optimisme quant à l’avenir de Lux et Halide. Son départ ne semble pas freiner le développement, qui continue d’innover dans la photographie iOS tierce.

Ce recrutement est en tout cas une bonne nouvelle pour nous, car il va certainement apporter un regard neuf sur les interfaces et l'appareil photo chez Apple.

Télécharger l'app gratuite Halide Mark II

halide mark ii pro camera capture app ipa iphone ipad
5 réactions

bi24lou - iPhone premium

@Zeego Après vous pouvez l’atténuer dans les réglages.

29/01/2026 à 12h37

Zeego - iPhone premium

@bi24lou
Bonjour,
Si ça vous plait, j'en suis heureux 🙂
Mais moi je n'aime pas. Pour moi, ce design est un retour en arrière aux effets bling-bling à la Windows Vista. C'est très bien fichu, je le concède, mais ça n'apporte rien. Et comme je vais devoir mettre à jour mon iPhone, mon rejet de Liquid Glass va s'amplifier.
Apple devrait vraiment ajouter l'option pour retrouver les effets de transparence de l'ancien design pour contenter tout le monde.

29/01/2026 à 11h59

Hugo - iPhone premium

@bi24lou
Pareil ! J’en veux !

29/01/2026 à 10h40

bi24lou - iPhone premium

@Zeego Bonjour! Moi je trouve l’interface Liquid Glass vraiment sympathique et je regrette même qu’il y ai pas assez.

29/01/2026 à 10h30

Zeego - iPhone premium

Super !
Si seulement il pouvait prendre en compte les nombreux retours négatifs sur l'interface Liquid Glass, on aura peut-être droit à une option pour enlever cet effet de verre liquide qui ne sert à rien. On peut rêver un peu... 🙂

29/01/2026 à 10h16

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
