Apple va prélever 30 % sur tous les créateurs Patreon via l’application iOS

Une excellente nouvelle pour les finances d’Apple, une nettement moins bonne pour les créateurs. La firme américaine va imposer son système d’achats intégrés (In-App Purchases) à l’ensemble des créateurs Patreon sur iPhone et iPad, avec une échéance fixée au 1er novembre 2026. Et cette fois, c’est la bonne.

Patreon oblige les créateurs à changer de régime

Patreon a annoncé que les créateurs encore sur l’ancien système de facturation doivent obligatoirement passer au système d’abonnements via les achats intégrés d’Apple d’ici le 31 octobre 2026 à 23 h 59 (heure du Pacifique), sous peine de voir l’application Patreon supprimée de l’App Store. Cette exigence avait déjà été annoncée en 2024 avec une date butoir en novembre 2025, avant d’être temporairement suspendue. Désormais, il n'y a plus d'échappatoire.

Apple considère les paiements des fans aux créateurs sur Patreon comme des biens numériques, ce qui lui donne droit à sa commission habituelle :

30 % sur les nouveaux abonnements et achats intégrés

15 % après plus d’un an d’abonnement continu

Si cela change beaucoup de choses niveaux financiers pour les influenceurs qui proposent leurs services, il faut tout de même tempérer l’impact car, à ce jour, seuls environ 4 % des créateurs Patreon utilisent encore l’ancien système de facturation; la grande majorité a déjà migré.



Patreon s’est dit très déçu par la gestion de cette politique par Apple, qualifiant les revirements successifs de « whiplash » (chocs répétés) pour les créateurs - il s’agit du troisième changement majeur en 18 mois. La plateforme dénonce également le refus d’Apple de mettre en place des outils facilitant la transition, mais elle se conforme malgré tout.



Voici les deux options proposées aux créateurs :

Augmenter les prix des abonnements uniquement dans l’application iOS pour compenser la commission d’Apple

Absorber eux-mêmes la commission pour conserver les mêmes prix sur toutes les plateformes

Les utilisateurs iPhone/iPad peuvent contourner complètement la commission d’Apple en s’abonnant directement sur le site web de Patreon plutôt que via l’application, comme c’est le cas sur de nombreuses plateformes comme X ou Spotify.



Patreon met d’ailleurs à disposition une FAQ détaillée à destination des créateurs, incluant des outils pour ajuster les tarifs, gérer les avantages des abonnés, et des fonctionnalités à venir comme les abonnements annuels uniquement.



Patreon reste une plateforme essentielle pour de nombreux créateurs (YouTubers, artistes, etc.) qui y trouvent un revenu récurrent complémentaire aux publicités et partenariats.

Télécharger l'app gratuite Patreon