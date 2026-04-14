iPhone Ultra : production de masse est retardée, mais date de sortie maintenue

La production du très attendu iPhone Fold, désormais appelé iPhone Ultra par les analystes, prend du retard, selon un nouveau rapport de DigiTimes. Apple aurait repoussé le début de la production de masse d’environ un à deux mois, mais la firme n’a pour l’instant communiqué aucun délai de lancement à ses fournisseurs.

La production de masse repoussée

Apple prévoyait initialement de lancer la production de masse en juin 2026. Celle-ci est désormais reportée à début août 2026. Ce retard concerne principalement la phase de Engineering Validation Test (EVT), durant laquelle les prototypes sont testés en conditions réelles.



Bien que certains bruits de couloir aient évoqué des difficultés techniques plus importantes que prévu, d’autres sources indiquent que ce retard ne devrait pas remettre en cause le calendrier global de sortie.

Lancement toujours prévu à l’automne 2026

La semaine dernière, le site japonais Nikkei avait suggéré un possible report du lancement jusqu’en 2027. Cependant, Mark Gurman de Bloomberg avait rapidement contredit cette information, affirmant que l’iPhone Ultra restait sur les rails pour une sortie « autour de septembre 2026 » ou « peu de temps après » les iPhone 18 Pro.



Le rapport de nos confrères semble réconcilier ces deux versions : il y a bien un retard dans la phase de tests, mais Apple espère le rattraper pendant la production de masse. Le planning reste donc serré, car l’appareil doit encore passer par les phases de Design Validation Testing et Production Validation Testing.

Des stocks limités à prévoir

Un tel retard dans la production de masse pourrait entraîner de sérieuses pénuries au lancement. Comme c’est souvent le cas lorsqu’il y a des retards précoces dans le cycle de production d’un iPhone, l’iPhone Ultra risque d’être très difficile à obtenir les premières semaines, avec des ruptures de stock rapides lors des précommandes. Voilà qui nous rappelle notamment l'iPhone X, difficile à produire au départ avec Face ID et disponible un mois après les autres et en faible quantité.

Caractéristiques clés

L’iPhone Ultra / Fold devrait être commercialisé entre 2 000 et 2 500 dollars (environ 1 900 € à 2 300 €). Il proposera :

Un écran externe de 5,4 pouces une fois plié

Un écran interne de 7,8 pouces une fois déplié (un iPad mini)

Un châssis en titane ultra-fin

Ecran sans pli

Charnière en métal liquide

Double appareil photo

Touch ID à la place de Face ID

Il s’agira du premier appareil pliable de l’histoire d’Apple, qui entend révolutionner la gamme.