Ming-Chi Kuo prévoit 7 à 8 millions d'iPhone Ultra produits en 2026

L’analyste Ming-Chi Kuo, référence incontournable sur la chaîne d'approvisionnement Apple, vient de publier une mise à jour importante sur le premier iPhone Ultra (ou iPhone Fold). Selon son dernier sondage industriel, les volumes d’assemblage devraient atteindre 7 à 8 millions d’unités sur la seconde moitié de 2026, dont seulement 0,5 à 1 million au troisième trimestre (environ 10 % du total). À titre de comparaison, les iPhone 18 Pro et Pro Max devraient voir 20 à 22 millions d’unités assemblées sur le T3. Ce décalage confirme que l’iPhone pliable ne sera pas disponible en volumes importants dès le lancement traditionnel de septembre.

Un lancement à l’image de l’iPhone X en 2017

Kuo établit un parallèle clair avec l’iPhone X de 2017 : une innovation majeure (ici le design pliable) mais une production complexe qui limite les stocks initiaux. L’iPhone X avait été annoncé en septembre 2017 aux côtés des iPhone 8, mais ses précommandes et sa sortie officielle n’avaient eu lieu qu’en octobre/novembre. Le même scénario semble probable pour l’iPhone Ultra : annonce possible en septembre 2026 avec les autres nouveaux modèles, en l'occurence les iPhone 18 Pro et Pro Max, mais précommandes et disponibilité réelle repoussées au 4T 2026 (octobre-décembre).

Prix élevé et demande forte attendue

Selon Kuo, le prix de l’iPhone pliable devrait se situer autour de 2 300 à 2 500 dollars, soit plus de 2 500 euros... Malgré ce positionnement (ultra) premium, la demande resterait solide au moins jusqu’à la fin 2026. Les premiers stocks devraient s’écouler très rapidement, avec des délais de livraison pouvant rapidement atteindre 4 à 6 semaines et un possible premium de revente de 50 à 100 % sur le marché gris selon l'expert. Les volumes totaux du second semestre 2026 restent toutefois modestes (7-8 millions) par rapport aux 30 millions de l’iPhone X sur la même période, en raison du prix plus élevé et des défis de fabrication (écran pliable sans pli visible, charnière robuste, etc.).

Une évaluation réelle de la demande fin 2026 / début 2027

Kuo estime que la vraie mesure de la demande interviendra fin 2026, voire début 2027, une fois passée l’effervescence du lancement et les contraintes d’approvisionnement initiales. C’est à ce moment-là qu’on saura si l’iPhone pliable peut devenir un succès durable ou rester un produit niche, comme le Vision Pro.



En clair, Apple semble préparer un lancement « à l’ancienne » pour son premier foldable : une annonce ambitieuse en septembre 2026, mais une disponibilité progressive pour maîtriser la production et maximiser l’effet de rareté. Les amateurs d’innovations Apple devront probablement patienter un peu plus longtemps que prévu pour mettre la main sur ce nouvel iPhone qui pourrait révolutionner le genre initié par Samsung en 2019, mais pas forcément notre quotidien.



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