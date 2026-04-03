Une rumeur affirme qu'Apple tenterait d’accaparer la majorité de la DRAM mobile pour affaiblir ses concurrents. Une hypothèse sans preuves solides, mais qui s’inscrit dans un contexte de fortes tensions sur l’approvisionnement en composants.

Apple rachèterait toute la DRAM mobile disponible pour priver ses concurrents

Une rumeur explosive circule depuis hier soir. Apple achèterait délibérément la quasi-totalité des puces mémoire DRAM mobiles disponibles sur le marché, à des prix excessifs et même à perte, dans le but de priver ses concurrents de composants essentiels. Une allégation à prendre avec beaucoup de précaution.



La source de ces affirmations est un compte nommé “Jukan” sur les réseaux sociaux, apparemment basé en Corée du Sud, un pays qui abrite les grands fabricants de mémoire comme Samsung et SK Hynix. Selon ce prétendu initié, Apple serait prête à sacrifier ses marges opérationnelles pour asphyxier Samsung, Google et d’autres fabricants de smartphones en les privant d’approvisionnement en mémoire au moment où la production mondiale de DRAM est sous forte tension.

L’argument qui donne un semblant de crédibilité à cette théorie, c'est que Tim Cook avait lui-même évoqué lors d’un récent appel aux investisseurs les contraintes sur les puces mémoire et la capacité de production en 3 nm chez TSMC comme des facteurs limitants. Si Apple dispose effectivement d’une trésorerie colossale lui permettant de préacheter des volumes massifs de composants, rien ne prouve pour autant une intention délibérément anticoncurrentielle.



Il faut insister sur ce point, cette rumeur repose uniquement sur une publication anonyme, sans aucune source identifiée, sans document, sans corroboration d’un analyste reconnu comme Ming-Chi Kuo ou d’un journaliste comme Mark Gurman. Apple ne s’est bien évidemment pas exprimée sur le sujet non plus.



Sur le fond, une telle pratique soulèverait de sérieuses questions antitrust, dans un contexte où Apple fait déjà face à plusieurs poursuites du DOJ et de régulateurs internationaux. À surveiller, donc, mais avec le recul qui s’impose.